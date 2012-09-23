به گزارش خبرنگار مهر ، کریم صادقزاده صبح امروز یکشنبه در دیدار با دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از خواستههای کارگران اجرای کامل و بدون چون و چرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است.
وی افزود: همه ما باید براساس مرامنامه و اساسنامه در کنار هم و مستقل از هم برای بهبود شرایط کار و زندگی قشر کارگر تلاش کنیم.
صادقزاده افزود: دستهای پنهانی از سوی عدهای برای تضعیف انجمنهای صنفی، شوراها و نمایندگان کارگران در تلاش هستند و در برخی مواقع شوراها را با انجمنهای اسلامی میخواهند.
وی همچنین ادامه داد: انتظار داریم جایگاه شوراها تقویت شده و در کنار حالت نظارتی به حالت تصمیمگیری هم وارد شوند.
صادقزاده با بیان اینکه یکی از خواستههای کارگران اجرای کامل و بدون چون و چرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که همان ماده 10 نوسازی صنایع است، اظهارکرد: بخشهای تولیدی به دلیل گران شدن مواد اولیه و عدم هماهنگی دولت با صنعتگران در حال ورشکستگی و رکود هستند.
وی خواستار توجه جدی به مشکلات قشر کارگر شده و از دبیر کل خانه کارگر کشور به خاطر ایجاد استراحتگاهها و زائرسراها برای کارگران در سطح کشور قدردانی کرد.
صادق زاده اعلام کرد؛
همکاری یک هزار و 600 واحد صنعتی برای عضویت کارگران در خانه کارگر تبریز
تبریز- خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز گفت: یک هزار و 600 واحد صنعتی برای عضویت کارگران با خانه کارگر تبریز همکاری میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر ، کریم صادقزاده صبح امروز یکشنبه در دیدار با دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از خواستههای کارگران اجرای کامل و بدون چون و چرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است.
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