همکاری یک هزار و 600 واحد صنعتی برای عضویت کارگران در خانه کارگر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، کریم صادق‌زاده صبح امروز یکشنبه در دیدار با دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از خواسته‌های کارگران اجرای کامل و بدون چون و چرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است.



وی افزود: همه ما باید براساس مرامنامه و اساسنامه در کنار هم و مستقل از هم برای بهبود شرایط کار و زندگی قشر کارگر تلاش کنیم.



صادق‌زاده افزود: دست‌های پنهانی از سوی عده‌ای برای تضعیف انجمن‌های صنفی، شوراها و نمایندگان کارگران در تلاش هستند و در برخی مواقع شوراها را با انجمن‌های اسلامی می‌خواهند.



وی همچنین ادامه داد: انتظار داریم جایگاه شوراها تقویت شده و در کنار حالت نظارتی به حالت تصمیم‌گیری هم وارد شوند.



صادق‌زاده با بیان اینکه یکی از خواسته‌های کارگران اجرای کامل و بدون چون و چرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که همان ماده 10 نوسازی صنایع است، اظهارکرد: بخش‌های تولیدی به دلیل گران شدن مواد اولیه و عدم هماهنگی دولت با صنعتگران در حال ورشکستگی و رکود هستند.



وی خواستار توجه جدی به مشکلات قشر کارگر شده و از دبیر کل خانه کارگر کشور به خاطر ایجاد استراحتگاه‌ها و زائرسراها برای کارگران در سطح کشور قدردانی کرد.