هیچ فدراسیونی تعلیق نیست!/ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در اواخر آبان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی، معاون وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز در این مجمع 2 کاندیدا به نام‌های شجاعی و بختیاری حضور داشتنند که در پایان محمدعلی شجاعی با اکثریت آرا برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا نماینده کمیته ملی المپیک در این مجمع غایب بود؟"، افزود: گاهی از مواقع پیش می‌آید که یکی از اعضای مجمع غایب باشد اما مجامع با حضور اکثریت اعضا برگزار می‌شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در مورد اظهارت بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک مبنی بر اصلاح اساسنامه این کمیته افزود:‌ اصلاح اساسنامه معمولا ‌برای مجامع آینده است. اگر اصلاحی صورت بگیرد از آن پس به اساسنامه رجوع می‌شود یعنی پس از اصلاح اساسنامه طبق قوانین و آیین نامه آن انتخابات برگزار می‌شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: البته در حال حاضر به همین اساسنامه رجوع می‌کنیم، ضمن اینکه در چارچوب آیین‌نامه‌های رایج انتخابات برگزار خواهد شد.

سجادی در پاسخ به این پرسش که "آیا نگران نیستید برگزاری این مجامع منجر به تعلیق انتخابات کمیته ملی المپیک شود؟"، خاطرنشان کرد:‌ چرا باید نگران باشیم؟!

وی در مورد زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک هم تصریح کرد: فکر می‌کنم و براساس شنیده‌هایم انتخابات کمیته ملی المپیک اواخر آبان‌ماه سال جاری برگزار شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که "آیا وزارت ورزش کاندیدایی برای انتخابات کمیته ملی المپیک دارد؟"، تاکید کرد:‌ فکر نمی‌کنم وزارت ورزش رسما کاندیدایی برای این انتخابات داشته باشد.

وی در خصوص تغییرات اخیر در فدراسیون‌های ورزشی اظهار داشت: برخی از تغییرات مدیریتی و در جهت اصلاح بوده است و نیاز نیست دلایل را به صورت جهانی اطلاع رسانی کنیم. در این راستا سئوالات ارائه شده مکتوب و پاسخ‌های ارائه شده هم مکتوب خواهد بود.

"اصطلاح تعلیق زیادی به کار می‌رود"، سجادی با بیان این جمله در خصوص موضوع تعلیق فدراسیون جودو خاطرنشان کرد: نمی‌دانم این مسائل از کجا آب می‌خورد. مطلب نادرست علیه جودو واقعا جای تعجب داشت. فدراسیون‌های آسیایی نمی‌توانند فدراسیون عضو را تعلیق کند و چنین موضوعی نیاز به اثبات و دفاع متهم دارد که یک روند طولانی است.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا در حال حاضر فدراسیونی تعلیق است؟"، گفت: در حال حاضر رسما هیچ فدراسیونی به شکلی که شما می‌‌گویید تعلیق نیست.