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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

سائلی خبر داد؛

بیش از 60 درصد زمینهای کشاورزی بناب تحت پوشش طرح "جی آی اس"

بیش از 60 درصد زمینهای کشاورزی بناب تحت پوشش طرح "جی آی اس"

بناب - خبرگزاری مهر: مسئول اجرای طرح "جی آی اس" سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: درپی اجرای طرح"جی آی اس" برای نخستین بار در شمالغرب کشور، در شهرستان بناب تاکنون بیش از 60 درصد زمینهای کشاورزی این شهرستان تحت پوشش طرح قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سائلی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین هدفی که سیستم«جی آی اس» دنبال می کند، دستیابی به روشهای استراتژیک در بکارگیری اطلاعات جغرافیایی و بمنظور تقویت فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی در هر موضوع و همچنین ارزیابی تغییرات اماکن جغرافیایی در طول زمان است.

وی افزود: سیستم«جی آی اس»یک سیستم مدیریتی پیشرفته تصمیم گیر و تصمیم ساز است که بمنظور انجام کارهای روزمره زمانبر و هزینه بر به کار می رود و امورات را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام می دهد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح که ازیکسال گذشته شروع شده است، برای هر قطعه زمین درحال بهره برداری، یک فقره شناسنامه زمین صادر می شود.

به گفته سائلی این طرح از لحاظ کامل بودن شیوه اجرای سیستمی، برای نخستین بار در کشور اجرا می شود.

حسین سائلی از تکمیل بانک اطلاعاتی و آماده سازی سیستم برای تحلیلها با توجه به نیازها به عنوان مرحله نهایی عملیات اجرای این سیستم خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب نیز اظهار داشت : با به کارگیری 45 نفر کارشناس مهندسی کشاورزی در اجرای این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی نیز فراهم شده است.

جعفر صادقی همچنین اذعان کرد: تا کنون بیش از60 درصد این طرح با استقبال چشمگیر کشاورزان اجرا شده و پس از اتمام تا دهه فجر امسال با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1702943

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