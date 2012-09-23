مرگ و میر 15 گلستانی بر اثر گازگرفتکی در چهار ماه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در چهار ماهه نخست امسال در استان گلستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در چهارماهه نخست امسال 15 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن (10 مرد و پنج زن) در استان گلستان جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که در چهار ماهه اول سال گذشته در این استان سه نفر (همگی مرد) بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.



دبیر و خزانه دار هیئت دوچرخه سواری استان گلستان منصوب شدند

با صدور حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان ، دبیر و خزانه دار هیات دوچرخه سواری این استان منصوب شدند.

طی حکمی از سوی قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان ، فرامرز ماروسی به عنوان دبیر هیات دوچرخه سواری این استان منصوب شد.

همچنین با صدور حکم جداگانه ای از سوی پاشا ، محمد فغانی به عنوان خزانه دار هیات دوچرخه سواری استان گلستان منصوب شد.



واگذاری و نصب انشعابات مسکن مهر کلاله به تعداد 560 فقر



مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کلاله از واگذاری و نصب انشعابات مسکن مهر کلاله به تعداد 560 فقره خبر داد.

احمد ابراهیمی افزود: با تلاش مجموعه همکاران در سالجاری عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال چشمه آقسو به مخرن 5 هزار متر مکعبی و با لوله 400 چدنی و 355 پلی اتیلن و طراحی تصفیه خانه چشمه آقسو شروع شده است.



وی با اشاره به اقدامات این شرکت در شش ماه سال جاری تصریح کرد: اتمام توسعه شبکه، واگذاری انشعاب آب به تعداد 306 فقره از اقداماتی بوده که در این مدت محقق شده است، همچنین برای چاه‎های شمار 1، 3و4 این شهرستان تعداد سه دستگاه الکترموتور شناور خریداری و نصب شد.