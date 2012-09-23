محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری و با توجه به آغاز طرح تحول آموزش و پرورش، هزار و 270 مدرسه تخصصی قرآن در کشور راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این مدارس به صورت اختصاصی برای مقطع ابتدایی تاسیس شده‌اند، تصریح کرد: بر این اساس در خراسان شمالی نیز 19 مدرسه قرآنی در شهرستان‌ها و مناطق نه گانه آموزش و پرورش استان راه اندازی شد.

رحیمی با اشاره به اینکه در این مدارس در کنار آموزش عادی دروس ابتدایی، آموزش‌های قرآنی نیز به صورت تخصصی ارائه می‌شود، اظهار داشت: در این 19 مدرسه قرآنی در مجموع سه هزار و 200 دانش آموز مقطع ابتدایی مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: در حال حاضر سه مدرسه قرآنی در شهرستان بجنورد و در هر کدام از هشت شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان نیز دو مدرسه قرآنی دخترانه و پسرانه راه اندازی شده است.

به گفته این مسئول در شهرستان بجنورد دو دبستان دخترانه مشکوة یک و دو و نیز دبستان پسرانه مصباح با عنوان مدرسه تخصصی قرآن تاسیس شده‌اند.

وی اضافه کرد: در این مدارس قرآنی، ساعات و برنامه‌های درسی همانند مدارس عادی بوده و تنها رویکرد مدیران و معلمان به صورت قرآنی و آموزش مفاهیم کتاب آسمانی خواهد بود که بر این اساس همزمان با روال عادی آموزش دروس، برنامه‌هایی نیز به صورت تخصصی برای آموزش روخوانی، صحیح خوانی، مفاهیم و حفظ قرآن انجام می‌شود.

رحیمی قرآن خوانی دسته جمعی در مراسم صبحگاهی مدارس، حفظ آیات و سوره‌های کوچک قرآن در کنار برنامه درسی و ... را از جمله برنامه‌های این مدارس برای افزایش رویکرد و نگاه قرآنی در بین دانش آموزان ذکر کرد.