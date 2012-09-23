به گزارش خبرنگار مهر،هاشم میرزاخانی دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در دومین نشست خبری که به همین مناسبت در سالن سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد برگزار شد در توضیح کم و کیف برگزاری این کارگاه ها در جمع خبرنگاران گفت: به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی بصری فیلمسازان در طی برگزاری جشنواره این کارگاه ها را برگزار کردیم.

وی در ادامه افزود: کارگاه آموزشی از ایده تا فیلمنامه با حضور رسول صدرعاملی برگزار می شود و در ادامه قرار است کارگاه آموزشی انیمیشن با موضوع اصول جان بخشی با حضور بهرام جوانرودی، کارگاه آموزشی سینمای مستند با حضور مهرداد اسکویی، کارگاه آموزشی فیلمبرداری و نورپردازی با حضور علیرضا زرین دست و همچنین کارگاه تدوین با حضور حسین زندباف برگزار خواهد شد.

میرزاخانی در ادامه افزود: این کارگاه ها از تاریخ 11 مهرماه تا پایان جشنواره ساعت 15:30 تا 18 در سالن شماره 4 پردیس سینمای ملت برگزار می شود.

دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در ادامه صحبت های خود با اشاره به رشد 23 درصدی استقبال از این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته گفت: خوشبختانه در جشنواره بیست و نهم شاهد رشد 23 درصدی بودیم و در مجموع 5219 فیلم از 108 کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که این اتفاق بی نظیر است. به اعتقادمن این استقبال به این معنا است که حضور این تعداد فیلم نشان دهنده جایگاه ویژه ایران در حوزه فیلم های کوتاه است.

وی در ادامه افزود: در این میان 1002 فیلم از ایران در جشنواره حضور پیدا کرد و به ترتیب تعداد بالای فیلم هایی که از خارج از کشور به رسیده است کشور فرانسه با 456 فیلم ارسال شده است و پس از فرانسه، آمریکا ، انگلیس و برزیل است . نکته قابل توجه این است که هفتاد هزار و پانصد و شصت و یک دقیقه فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده است و 784 فیلم 90 دقیقه ای در این جشنواره حاضر است و این نشان می دهد که خانواده فیلم کشور حائز اهمیت است.

میرزاخانی در ادامه افزود: هیات انتخاب کار خود را آغاز کرده و از بین آثار ارسال شده 101 فیلم داستانی، 33 فیلم مستند و تجربی، 21 فیلم و 52 قیلم پویانمایی به مسابقه ملی راه پیدا کرده است.از میان 3196 فیلم 250 اثر کوتاه به بخش بین الملل راه یافته است.

دبیر این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران در ادامه افزود: برای دومین سال متمادی با همکاری موسسه رسانه های تصویری، برگزیدگان این جشنواره در قالب دو DVD تهیه شده که در جشنواره توزیع می شود. همچنین مجموعه فیلمنامه های منتخب جشنواره های منطقه ای از سال 1390 تا تیرماه 1391 و همچنین فیلمنامه های برگزیده چهارمین جشنوارملی نماز و نیایش به روایت دوربین توسط روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران جمع آوری و به شکل یک مجموعه کتاب در 480 صفحه آماده توزیع و عرضه شد.

وی با اشاره به بخش های جنبی این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: در این دوره از جشنواره به منظور توجه به تعداد بیشتری از فیلمسازان جوان برنامه ریزی شد تا آثار 22 فیلمساز فیلم کوتاه در بخشی با عنوان "مروری بر آثار کوتاه شهرهای ساحلی" به نمایش درآید.

میرزاخانی در پایان با اشاره به داوران دربخش ملی وبین الملل این دوره از جشنواره گفت: در بخش مسابقه ملی علیرضا زرین دست ، دکتر رضا پورحسین، مرتضی شعبانی ، رامبد جوان، بهرام جوان روری، محمدرضا گوهری فیلمنامه نویس و یدالله صمدی از جمله داوران این بخش ملی جشنواره است.

سوراو سرنگی، فرانسیسکو مانوئل مگاهس آویلا، امیلیو دلا چیسا، رها دسانی ، دکتر یولیان پلیسه و احمد نجفی از داوران در بخش بین الملل هستند.