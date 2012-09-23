مسلمانان با وحدت خود جواب دندانشکنی به دشمنان پیامبر(ص) دادند

حجت‌الاسلام سید محمد مرتضی عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکوم کردن اهانت دشمنان اسلام نسبت به ساحت پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: بیش از هزار و 400 سال است که دشمنان بدنبال آن هستند تا مسلمانان را خشن نشان دهند از این رو نسبت به ساحت قدسی پیامبر(ص) بی‌احترامی می‌کنند.



وی با بیان اینکه هدف منافقان از ورود به جمع مسلمانان، تخریب چهره اسلام بود افزود: با وجود همه اقداماتی که منافقین و کفار علیه مکتب ناب اسلام به کار بستند اما این مکتب انسان ساز، همچنان با قدرت در حال پیشروی است.



فرزند علامه سید جعفر مرتضی عاملی با بیان اینکه شخصیت پیامبر اکرم(ص) بالا‌تر از آن است که با این اقدامات خدشه دار شود افزود: بدگویی نسبت به مقدسات مسلمانان نشانه بغض و خشم دشمنان است و آن‌ها چون نمی‌توانند با منطق در برابر مکتب اسلام خود را ثابت کنند دست به چنین اقدامات تخریبی می‌زنند.



علما با تالیف کتاب، سیره پیامبر(ص) را به جهان بشناسانند



وی عنوان کرد: امروز علما و نویسندگان رسالتی سنگین‌تر بر عهده دارند که باید برای مقابله با این اقدام سخیف دشمنان با تالیف کتابهای در خصوص شخصیت پیامبر اکرم (ص)، سیره ایشان را به دنیا بشناسانند.



حجت الاسلام مرتضی عاملی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در خصوص اهانت به ساحت حضرت زهرا(س) و همچنین در مورد سلمان رشیدی حکم صادر کردند، افزود: باید نسبت به کسانی که به پیامبر(ص) و ائمه اطهار(س) بی‌احترامی می‌کنند برخورد شود.



وی اضافه کرد: این گونه تفکرات دشمنان از آزادی بیان نیست و این گونه اقدامات اصلا فکر نیست که بتوان آزادی را در خصوص آن تفسیر کرد.



مدیر مرکز نشر و ترجمه آثار علامه مرتضی عاملی با بیان اینکه با حفظ وحدت امت اسلامی می‌توان در برابر اینگونه اهانت‌ها مقابله کرد افزود: درست است که امت اسلامی در برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف دارند ولی وقتی پای شخصیت اول جهان اسلام در میان باشد که همه احترام خاصی نسبت به ایشان قائل‌اند با یکدیگر متحد و هم دل می‌شوند.



وی در پایان افزود: امروز شاهدیم که بعد از انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام(ص)، مسلمانان در تمام دنیا با وحدت و ایستادگی خود در حمایت از رسول الله جواب دندانشکنی به دشمنان دادند.