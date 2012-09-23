  1. استانها
  2. خوزستان
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

بوعذار خبر داد:

برگزاری همایش بزرگ اجرای عمومی تئاتر در اهواز

برگزاری همایش بزرگ اجرای عمومی تئاتر در اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اهواز از برگزاری همایش بزرگ اجراهای عمومی تئاتر دراین شهرستان با حضور گروه های منتخب تئاتر استان خبر داد.

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور رونق بخشی سالنهای نمایش و جلب توجه مخاطبان تئاتر، همایش بزرگ اجراهای عمومی تئاتر در اهواز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش از 28 تا 30 مهر ماه برگزار می شود، افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت موجود و توانمندی گروه های نمایشی، این همایش با به صحنه بردن هفت تئاتر که در انجمن هنرهای نمایشی اهواز تهیه و تولید شده اند، برگزار می شود.
 
بوعذار گفت: نمایش «توپ، تنهایی کات» کاری از گروه نمایشی مرز به نویسندگی و کارگردانی سعید گوهری، نمایش «شب هول» کاری از گروه نمایش نامیرا به نویسندگی و کارگردانی ایوب بختیاری، نمایش «اندوه پریشان واقعیت رستاخیز رستم» کاری از گروه نمایش آزادگان به نویسندگی و کارگردانی اتابک انوری، نمایش «جبار» کاری از گروه نمایشی یزرا به نویسندگی عبدالرضا حیاتی و کارگردانی سعید نگراوی، نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» کاری از گروه نمایشی آماتور به نویسندگی رسول حق جو و کارگردانی مجتبی رستمی، نمایش «بهیگ» کاری از گروه تئاتر جوانه، به نویسندگی و کارگردانی منوچهر بهارلویی و نمایش «مسیح» کاری از گروه تئاتر سمفون و به کارگردانی حسین حیدری، هفت نمایش منتخب برای اجرای عمومی هستند.
 
وی تصریح کرد: نمایشهای منتخب در دو سانس 17 و 19 در پلاتو استاد لاریان، و سانس های 19 و 21 در تالار آفتاب به روی صحنه می روند.
 
مدیر روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی اهواز، آشتی دادن مردم با هنر تاثیرگذار تئاتر و حضور تماشاگران در سالنهای نمایش را از جمله اهداف این همایش و اجراهای عمومی عنوان کرد و گفت: در حین اجرای نمایشها، گروه هیات بازبینی جشنواره تئاتر استان خوزستان متشکل از حشمت اله قاسمی، مرتضی سخاوت و رحمت اله سبحانی، با حضور خود،  نسبت به ارزیابی و انتخاب تعدادی از آثار برای شرکت در جشنواره تئاتر استان خوزستان اقدام می کنند.
 
بوعذار افزود: همایش بزرگ اجرای عمومی تئاتر، با همکاری اداره کل ارشاد اهواز و انجمن  هنرهای نمایشی اهواز برگزار می شود.

وی یادآور شد: انجمن هنرهای نمایشی اهواز در اطلاعیه ای از عموم شهروندان اهوازی، خانواده ها و دانشجویان به منظور تماشای این نمایشها به صورت رایگان دعوت کرده است.
 
کد مطلب 1702953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها