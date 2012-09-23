برگزاری همایش بزرگ اجرای عمومی تئاتر در اهواز

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور رونق بخشی سالنهای نمایش و جلب توجه مخاطبان تئاتر، همایش بزرگ اجراهای عمومی تئاتر در اهواز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش از 28 تا 30 مهر ماه برگزار می شود، افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت موجود و توانمندی گروه های نمایشی، این همایش با به صحنه بردن هفت تئاتر که در انجمن هنرهای نمایشی اهواز تهیه و تولید شده اند، برگزار می شود.

بوعذار گفت: نمایش «توپ، تنهایی کات» کاری از گروه نمایشی مرز به نویسندگی و کارگردانی سعید گوهری، نمایش «شب هول» کاری از گروه نمایش نامیرا به نویسندگی و کارگردانی ایوب بختیاری، نمایش «اندوه پریشان واقعیت رستاخیز رستم» کاری از گروه نمایش آزادگان به نویسندگی و کارگردانی اتابک انوری، نمایش «جبار» کاری از گروه نمایشی یزرا به نویسندگی عبدالرضا حیاتی و کارگردانی سعید نگراوی، نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» کاری از گروه نمایشی آماتور به نویسندگی رسول حق جو و کارگردانی مجتبی رستمی، نمایش «بهیگ» کاری از گروه تئاتر جوانه، به نویسندگی و کارگردانی منوچهر بهارلویی و نمایش «مسیح» کاری از گروه تئاتر سمفون و به کارگردانی حسین حیدری، هفت نمایش منتخب برای اجرای عمومی هستند.

وی تصریح کرد: نمایشهای منتخب در دو سانس 17 و 19 در پلاتو استاد لاریان، و سانس های 19 و 21 در تالار آفتاب به روی صحنه می روند.

مدیر روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی اهواز، آشتی دادن مردم با هنر تاثیرگذار تئاتر و حضور تماشاگران در سالنهای نمایش را از جمله اهداف این همایش و اجراهای عمومی عنوان کرد و گفت: در حین اجرای نمایشها، گروه هیات بازبینی جشنواره تئاتر استان خوزستان متشکل از حشمت اله قاسمی، مرتضی سخاوت و رحمت اله سبحانی، با حضور خود، نسبت به ارزیابی و انتخاب تعدادی از آثار برای شرکت در جشنواره تئاتر استان خوزستان اقدام می کنند.

بوعذار افزود: همایش بزرگ اجرای عمومی تئاتر، با همکاری اداره کل ارشاد اهواز و انجمن هنرهای نمایشی اهواز برگزار می شود.



وی یادآور شد: انجمن هنرهای نمایشی اهواز در اطلاعیه ای از عموم شهروندان اهوازی، خانواده ها و دانشجویان به منظور تماشای این نمایشها به صورت رایگان دعوت کرده است.

