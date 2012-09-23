اختصاص هزینه مراسم روز دامپزشکی در اردبیل به زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی ظهر یکشنبه در کمیته برگزاری روز ملی دامپزشکی با بیان اینکه وظایف حاکمیتی و مسئولیتهای دامپزشکی در سه بخش پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی، کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام و نظارت بهداشتی بر تولید تا مصرف فرآورده های خام دامی قابل تعیین شده است، گفت: کمک به دامداران و روستاییان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی در این راستا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های دامپژشکی اردبیل برای کمک به روستاییان و دامداران مناطق زلزله زده تصریح کرد: ویزیت رایگان و معالجه انفرادی دام و طیور توسط دامپزشکان داوطلب اعزامی و توزیع رایگان داروهای ضدانگل، سموم دامپزشکی و مایه کوبی رایگان دام از مهمترین برنامه ها برای کمک به مردم منطقه زلزله زده است.

صالحی دام را سرمایه اصلی روستاییان و دامداران مناطق زلزله زده دانست و افزود: حفظ و حراست از سرمایه دامی دامداران و روستاییان مردم منطقه زلزله زده و جبران بخشی از خسارت وارده شده به آنها از دیگر اهداف اداره دامپزشکی اردبیل است.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به ارتقای فرهنگ استفاده از محصولات بهداشتی دامی اضافه کرد: فرهنگ استفاده از فرآورده های خام دامی سالم و بهداشتی در سطح جامعه افزایش چشمگیری یافته و این نقطه قوت دامپزشکی است به همین جهت در تلاش هستیم خدمات بهداشتی دامپزشکی به نحو احسن به مردم ارایه شود.

وی متذکر شد: علیرغم محدودیت اعتباری و چالش کمبود نیروی انسانی و توسعه خدمات دامپزشکی در دورترین روستاهای استان در سالهای گذشته تلاش می کنیم برای وظایف حساس نظیر بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستانها اکیپهای نظارتی را افزایش دهیم.