تاخیر در راه اندازی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به صلاح نظام سلامت نیست

دکتر اسماعیل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع اعتراض فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته فیزیوتراپی اشاره کرد و گفت: بعد از تصویب کلیات مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در سال 1388 در زمان وزارت دکتر لنکرانی با تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت و ابلاغ اجرایی آن در سال 1390 توسط مقام وزارت دکتر وحید دستجردی با تایید شورای عالی سیاستگذاری وزارت بهداشت، متاسفانه هنوز خبری از اجرای این مصوبه نیست.

دبیر بورد فیزیوتراپی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که تاکنون هیچکدام از رایزنی ها و تلاشها برای اجرایی شدن این مصوبه به نتیجه نرسیده است، افزود: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که پذیرش دکترای حرفه ای انتقالی از مقطع کارشناسی ارشد باشد در حالی که این مصوبه بر پذیرش دانشجو از مقطع کارشناسی تاکید دارد.

ابراهیمی با اشاره به مخالفت جامعه فیزیوتراپی با پیشنهاد وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه تاکنون مجاب نشده ایم که چرا وزارت بهداشت چنین پیشنهادی داده است. زیرا معتقدیم که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی این پتانسیل را دارند که در مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی حضور داشته باشند.

وی با اعلام این مطلب که دنیا به سمت ارتقای دکترای حرفه ای در تمامی رشته های پزشکی پیش می رود، ادامه داد: شروطی که وزارت بهداشت گذاشته است به صلاح ما و جامعه و نظام سلامت نیست.

رئیس انجمن فیزوتراپی با اشاره به وجود رشته دکترای تخصصی فیزیوتراپی که از سال 1374 در دانشگاههای کشور ایجاد شده است، افزود: با 4 سال درس دانشگاهی در مقطع کارشناسی نمی توانیم همه نیازهای بالینی یک فیزیوتراپیست را آموزش بدهیم و می بایست با ارتقاء سطح علمی فارغ التحصیلان این رشته امکان ارایه خدمات بهینه و استاندارد فیزیوتراپی را در جامعه فراهم کنیم.

ابراهیمی از وجود 800 فیزیوتراپیست فوق لیسانس، نزدیک به 7 هزار فیزیوتراپیست لیسانس و 150 فیزیوتراپیست دارای دکترای تخصصی در کشور خبر داد و گفت: دانشجویان این رشته به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی (8 سپتامبر) در دانشگاه علوم بهزیستی گردهم آمده و از وزارت بهداشت درخواست کردند چرا مصوبه ای که بیش از یک سال از تصویب آن می گذرد، اجرا نمی شود.

وی در پایان از آمادگی دپارتمانهای فیزیوتراپی در سطح کشور برای پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای از بهمن ماه امسال خبر داد و تاکید کرد: تاخیر بیشتر در راه اندازی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به صلاح مردم و نظام سلامت نیست.