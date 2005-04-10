كنسرت هاي عليرضا عصار آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، كنسرت هاي شهرستان هاي عليرضا عصار، خواننده موسيقي پاپ به همراه فواد حجازي آهنگساز ، نوازنده و سرپرست گروه موسيقي عصار در شهرستان هاي به زودي آغاز مي شود.

اين گروه كه آخرين اجرايشان را در روزهاي 16 تا 18 بهمن ماه در جزيره كيش به صحنه برده بودند، پيش از اين اعلام كرده بودند كه قرار است در ماه هاي فروردين و ارديبهشت نيز كنسرت هايي را در شهرستان ها اجرا كنند.

با تغيير اين برنامه، كنسرت هاي عصار موكول به ماه هاي ارديبهشت تا اواسط تابستان شده است. او تصميم دارد همچون سال هاي گذشته در شهرهاي مختلف ايران به اجراي برنامه بپردازد و گزيده اي از آلبوم هاي " كوچ عاشقانه"،" حال من بي تو"،" عشق الهي" و آخربن آلبومش" اي عاشقان" را به صحنه ببرد.

از سويي ديگر در كنار قطعات با كلام ، قطعات بي كلام موسيقي پاپ نيز اجرا مي شود كه " فواد حجازي" با ساكسيفونش تكنوازي آن ها را به عهده خواهد داشت.