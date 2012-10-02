مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه خصوصی سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور، گفت: با اینکه در این زمینه توصیه هایی را دارم اما خصوصی سازی، کوچک سازی و ادغام شرکتهای آبفای شهری و روستایی اگرچه بسیار با اهمیت است؛ اما در اجرایی کردن این موارد باید به واقعیت ها نیز توجه شود.

وزیر نیرو اظهار داشت: با این حال، به منظور یکپارچه سازی فعالیتهای شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری کشور تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.

نامجو ادامه داد: به منظور دستیابی به روشهای اجرایی یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی تاکنون اقدامات و کارهای سنگینی دنبال شده است تا بتوانیم در زمینه یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و روستایی برنامه های وزارت نیرو را نهایی کنیم.

وی با اشاره به موانع و مشکلات یکپارچه سازی فعالیت شرکتهای آبفای شهری و روستایی ، افزود: هم اکنون نیروی انسانی و زیان شرکتهای روستایی به عنوان چالشهای یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و روستایی مطرح است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه لازم است قبل از اجرای کامل برنامه یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، چالشهای نیروی انسانی به خوبی مشخص شود، بیان داشت: همچنین لازم است تا روش تزریق کمک و جبران زیان شرکتها نیز مورد برنامه ریزی قرار گیرد.

نامجو با اشاره به لزوم برگزاری یک نشست ویژه برای پیگیری مبحث یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و روستایی، گفت: با اینکه تاکنون اقدامات موثر و مفیدی در این زمینه با توجه به شرایط خاص کشور انجام شده است، اما باید ابهامات این طرح نیز برطرف شده و در صورت تایید نهایی دستور ادامه کار مطرح شود.