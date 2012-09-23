  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

در مرکز آستان مهر/

واحدهای مشاوره روانپزشکی و گفتار درمانگر در مشهد آغاز بکار کرد

واحدهای مشاوره روانپزشکی و گفتار درمانگر در مشهد آغاز بکار کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، فعالیت همزمان سه واحد مشاوره روانپزشکی، حقوقی و گفتار درمانگر آستان مهر، مرکز خدمات تخصصی مشاوره ای جوان آستان قدس رضوی در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدزاده مقدم در حاشیه این افتتاح با اشاره به نقش خدمات مشاوره ای در بهبود فرآیند زندگی در اجتماع گفت: یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه تربیتی، روانی و اجتماعی است، از این رو هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد، به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد، افزود: در سالهای گذشته اکثریت مردم ما ذهنیت خوبی نسبت به مشاوره روانشناسی نداشتند اما طی سالهای اخیر بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به درستی پذیرفته اند که از طریق مشاوره بهتر می توانند بر مشکلات خود غلبه کنند.

مدیرعامل موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی افتتاح این سه واحد مجهز مشاوره ای را یک موفقیت در جهت ارائه خدمات به خانواده های نیازمند به خدمات مشاوره ای در سطح کشور دانست.

وی اظهار داشت : با توجه به استقرار سامانه های آنلاین متفاوت مانند سایت آستان مهر و مرکز پاسخگویی تلفنی در جهت ارائه مشاوره در موارد مختلف در این موسسه، خدمات مشاوره ای به صورت هماهنگ و با استفاده از اساتید مجرب به تمام هموطنان در سراسر کشور ارائه می شود.

کد مطلب 1702965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها