واحدهای مشاوره روانپزشکی و گفتار درمانگر در مشهد آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدزاده مقدم در حاشیه این افتتاح با اشاره به نقش خدمات مشاوره ای در بهبود فرآیند زندگی در اجتماع گفت: یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه تربیتی، روانی و اجتماعی است، از این رو هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد، به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد، افزود: در سالهای گذشته اکثریت مردم ما ذهنیت خوبی نسبت به مشاوره روانشناسی نداشتند اما طی سالهای اخیر بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به درستی پذیرفته اند که از طریق مشاوره بهتر می توانند بر مشکلات خود غلبه کنند.

مدیرعامل موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی افتتاح این سه واحد مجهز مشاوره ای را یک موفقیت در جهت ارائه خدمات به خانواده های نیازمند به خدمات مشاوره ای در سطح کشور دانست.

وی اظهار داشت : با توجه به استقرار سامانه های آنلاین متفاوت مانند سایت آستان مهر و مرکز پاسخگویی تلفنی در جهت ارائه مشاوره در موارد مختلف در این موسسه، خدمات مشاوره ای به صورت هماهنگ و با استفاده از اساتید مجرب به تمام هموطنان در سراسر کشور ارائه می شود.