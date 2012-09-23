افشین صدر دادرس در گفتگو با مهر درخصوص تامین گوشت قرمز کشور از دام‌های عشایر اظهارداشت: متاسفانه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی، مسئولان کشور به این موضوع توجهی نمی کنند و به جای حمایت از تولید داخلی اقدام به صدور مجوز برای واردات بی رویه دام زنده و گوشت به کشور می کنند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس، برخی از دولتمردان به جای تامین نهاده های مورد نیاز دامداران گوشتی و استفاده از گوشت قرمز دام‌های آنان در داخل، با واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور موجب خارج شدن مبالغ هنگفتی ارز از کشور می شوند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران به حمایت دولت از دامداران شیری کشور اشاره و این سئوال را مطرح کرد که چرا مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای در اختیار گرفتن شیرخام نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار دامداران شیری می گذارند اما برای تامین گوشت قرمز کشور نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار دامداران گوشتی نمی گذارند؟!

وی با یادآوری اینکه در چندسال گذشته ایران به مرز خودکفایی در تولید گوشت قرمز رسیده بود، در عین حال تصریح کرد: متاسفانه با عملکرد ضعیف برخی از مسئولان دولتی، هم اکنون اکثر دامداران گوشتی مجبورند دامهای خود را زیر قیمت بفروشند و این مسئله در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح مملکت نیست.

دادرس با تاکید براینکه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه پرواربندی در دامداریهای گوشتی کشور وجود دارد که جامعه عشایری هم بخشی از آن به حساب می آید، گفت: دولت با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت به دامداران گوشتی می تواند هم میزان تولید گوشت قرمز را در داخل کشور افزایش دهد و هم قیمت گوشت قرمز را در داخل کشور کاهش دهد.

وی با ابراز تاسف از سنگ اندازی برخی از دولتمردان در رابطه با استفاده از گوشت قرمز تولید داخل، عنوان کرد: درحال حاضر دستهای پشت پرده ای در بدنه دولت وجود دارند که منافع خودشان را در واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور می بینند و اجازه نمی دهند که ایران در تولید گوشت قرمز خودکفا شود.