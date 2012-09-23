نمایشگاه خوشنویسی "زندگان جاوید" در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی اظهارکرد: نمایشگاه خوشنویسی "زندگان جاوید" برگزیده آثار هنرمند خوشنویس نیشابوری استاد محمد سادات شرفی است که در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بر پا شده است.

وی اظهار داشت: نیشابور مهد تمدن و فرهنگ و هنر است که در طول تاریخ مردان بزرگی را از این دیار تقدیم جامعه بشری کرده است که آثار و تفکر ایشان باعث مانایی و جاودانگی شده است و هنوز هم خلف صالح ایشان هستند که در رشته های مختلف هنری و فرهنگی باعث افتخار ایران و ایرانیان هستند و در این رهگذر همزمان با ایام فرخنده دهه کرامت و هفته بزرگداشت دفاع مقدس این نمایشگاه بر پا شد.

وی گفت: در نمایشگاه خوشنویسی زندگان جاوید 35 اثر برگزیده استاد سید محمد سادات شرفی و الهه طاهریان بصورت نستعلیق در ابعاد 70* 50 در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق برگرفته از قرآن کریم، احادیث وروایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون خیام، عطار، حافظ، سعدی، مولوی، نظامی و شاعر نیشابوری محمد علی فضلی به رشته تحریر در آمده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه خوشنویسی زندگان جاوید از یکم لغایت هفت مهر 91 هر روز نه الی 12 صبح و 17 الی 20 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در معرض دید عموم علاقمندان قرار دارد.