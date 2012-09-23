به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر امروز یکشنبه در نشست خبری درباره اهداف توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه، گفت: افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 5.6 میلیون بشکه و افزایش ظرفیت تولید گاز به یک میلیارد و 480 میلیون متر مکعب در روز از مهمترین اهداف توسعه ای صنعت نفت است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر ذخایر هیدروکروبوری وزارت نفت با اعلام اینکه ظرفیت تولید میعانات گازی با افزایشی 3 برابری از 400 هزار بشکه فعلی به 1.2 میلیون بشکه افزایش می یابد، تصریح کرد: همچنین تولید نفت از میادین مشترک 4 تا 5 برابر و تولید گاز از میادین مشترک حدود 3 برابر افزایش می یابد.

این مقام مسئول از افزایش ظرفیت پالایش نفت ایران به 1.2 میلیون بشکه در روز خبر داد و افزود: در کنار افزایش ظرفیت پالایش اجرای طرح‌های بنزین سازی، بهینه سازی و بهبود فرایند تولید در پالایشگاه های موجود نفتی هم در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ساخت دو پالایشگاه جدید میعانات گازی با ظرفیت 5 میلیارد یورو خبر داد و اعلام کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت پالایش گاز ایران به بیش از 1.2 میلیارد متر مکعب در روز و توان صادرات گاز کشور به حدود 210 میلیون متر مکعب د روز افزایش یابد.

خجسته مهر با اعلام اینکه در این مدت باید ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 100 میلیون تن افزایش یابد، تاکید کرد: در مجموع باید برای تحقق این اهداف توسعه ای در صنایع گاز و پتروشیمی حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

کشف مخازن جدید نفت در یادآوران و آزادگان

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص آخرین وضعیت فعالیت های اکتشافات نفت و گاز ایران توضیح داد: در حال حاضر فعالیت های اکتشافی با اولویت میادین مشترک و مرزی در حال انجام است به طوری که اخیرا دو مخزن جدید نفتی در میادین یادآوران و آزادگان کشف و شناسایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت همزمان 10 دکل اکتشافی در مناطق مرزی و اطراف میادین مشترک اظهار داشت: سال گذشته 12 مخزن جدید نفت و گاز در ایران کشف شد که حجم ذخایر هیدروکروبوری کشف شده در این مخازن معادل 9 میلیارد بشکه نفت خام برآورد می شود.

این مقام مسئول با اشاره به وجود بیش از 2 میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت خام در میدان سردار جنگل در دریای خزر، تاکید کرد: وزارت نفت در مجموع برای کشف این ذخایر جدید نفتی در آبهای عمیق دریای خزر حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.

وی از جابه جایی سکوی نیمه شناور امیرکبیر برای حفاری دومین حلقه چاه توصیفی اکتشافی در دریای خزر خبر داد و یادآور شد: تاکنون تمام مواد، کالا و بودجه مورد نیاز برای حفاری دومین حلقه چاه در دریای خزر تامین شده است.

جزئیات طرح افزایش یک و نیم میلیون بشکه ای تولید نفت ایران

خجسته مهر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد جزئیات افزایش تولید نفت ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه، گفت: تا کنون پروژه ها و طرح های متعددی به منظور افزایش 1.3 میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت خام ایران تعریف شده است.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت با تاکید بر اینکه یک میلیون بشکه از این طرح افزایش تولید نفت از محل میادین مشترک معاف خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر توسعه و افزایش تولید نفت در برخی از میادین مشترک همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران فروزان، هنگام، آذر و یاران جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری‌های هم برای حفظ و نگهداشت تولید نفت ایران انجام شده است، خاطر نشان کرد: طرح‌های افزایش تولید نفت ایران با توجه به موافقتنامه ها و قراردادهایی که امضا شده است، به هیچ وجه رویایی نیست، سال گذشته تعداد 11 قرارداد به ارزش 15 میلیارد دلار به منظور افزایش تولید نفت و گاز امضا شده است.

وی همچنین از امضای قرارداد طرح توسعه 3 میدان جدید مشترک نفت و گاز خبر داد و تاکید کرد: ارزش و هزینه سرمایه گذاری این 3 قرارداد جدید نفتی حدود 7 میلیارد دلار برآورد می شود.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به قول وزیر نفت به مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف ظرفیت توسعه تمامی قراردادها و میادین مشترک نفت و گاز تا پایان سال جاری، خاطر نشان کرد: هم اکنون قرارداد تمامی میادین مشترک نفت و گاز در بخش خشکی نهایی شده است و در مجموع پیش بینی می شود با توجه به افزایش 2 برابری تعداد دکل های شاغل در میادین مشترک اهداف توسعه ای در این بخش محقق شود.