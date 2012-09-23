دبیر ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ثبت نام 24 پزشک عمومی دامغان در طرح پزشک خانواده، تصریح کرد: تا کنون 70 درصد از شهروندان دامغانی با مراجعه به پایگاه های تعیین شده بهداشتی و درمانی این شهرستان نسبت به ثبت نام در طرح و تعیین پزشک خود اقدام کرده اند.

وی یادآور شد: تا پایان مهرماه 30 درصد دیگر از افراد که پزشک خود را در اجرای پزشک خانواده تعیین نکرده اند با حضور در مراکز بهداشتی و درمانی ثبت نام خواهند کرد.

دبیر ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: تمام امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان بسیج شده تا این شهرستان همگام با دیگر شهرهای استان سمنان بتواند در اجرای این طرح عمومی و ملی موفق باشد.

وی افزود: شهروندانی که تاکنون موفق به ثبت نام در طرح پزشک خانواده در مراکز تعیین شده بهداشتی و درمانی نشده اند می توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

شنایی گفت: 123 پزشک عمومی، دو متخصص آزمایشگاه، 13 دندانپزشک، هشت داروساز و 28 ماما در این شهرستان فعالیت دارند.

دبیر ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان دامغان در پایان، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری دامغان را 6 مرکز عنوان کرد.