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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

شنایی به مهر خبر داد:

ثبت نام 24 پزشک عمومی دامغان در طرح پزشک خانواده

ثبت نام 24 پزشک عمومی دامغان در طرح پزشک خانواده

دامغان-خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان از ثبت نام 24 پزشک عمومی در طرح پزشک خانواده این شهرستان خبر داد.

دبیر ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ثبت نام 24 پزشک عمومی دامغان در طرح پزشک خانواده، تصریح کرد: تا کنون 70 درصد از شهروندان دامغانی با مراجعه به پایگاه های تعیین شده بهداشتی و درمانی این شهرستان نسبت به ثبت نام در طرح و تعیین پزشک خود اقدام کرده اند.

وی یادآور شد: تا پایان مهرماه 30 درصد دیگر از افراد که پزشک خود را در اجرای پزشک خانواده تعیین نکرده اند با حضور در مراکز بهداشتی و درمانی ثبت نام خواهند کرد.

دبیر ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: تمام امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان بسیج شده تا این شهرستان همگام با دیگر شهرهای استان سمنان بتواند در اجرای این طرح عمومی و ملی موفق باشد.

وی افزود: شهروندانی که تاکنون موفق به ثبت نام در طرح پزشک خانواده در مراکز تعیین شده بهداشتی و درمانی نشده اند می توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

شنایی گفت: 123 پزشک عمومی، دو متخصص آزمایشگاه، 13 دندانپزشک، هشت داروساز و 28 ماما در این شهرستان فعالیت دارند.

دبیر ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان دامغان در پایان، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری دامغان را 6 مرکز عنوان کرد.

کد مطلب 1702975

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