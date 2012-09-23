صهیونیست ها برای ابراز وجود راهی جز جیغ زدن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در ششمین مجمع جهانی همایش اتحادیه رادیو، تلویزیون و رسانه‌های جهان اسلام که در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با بیان اینکه این اتحادیه با دیگر اتحادیه متعارف دنیا متفاوت است، گفت: ریشه این اتحادیه به همبستگی فکری و عملی اعضای آن برمی گردد.

وی افزود: نهادهای بین المللی کم خاصیت زیادی در دنیا وجود دارد، اما ریشه این اتحادیه از جنس دیگری است و نشان از مودت و همبستگی اعضای آن دارد.

لاریجانی با اشاره به اهمیت این اتحادیه تصریح کرد: یکی از نقاط بارز عصر ما این است که محدودیت‌های اطلاعاتی چند دهه قبل وجود ندارد و این نقطه قوت عصر ما است. بنابراین نقش حضور این اتحادیه به طور طبیعی در دنیای امروز بسیار ارزشمند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط بین المللی و تحولاتی که در آن رخ داده است نقش این اتحادیه را مهم تر کرده است، ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی یک دوران کوتاه سیاهی داریم که آمریکا توهم پیدا کرده بود که قدرت برتر دنیا است و این توهم موجب شد که جنگ لبنان، غزه، افغانستان و عراق راه بیفتد که در این میان گاهی حرف های درشتی به ایران می زد و علتش هم این بود که فکر می کرد تک قدرت دنیا است و کشورهای دیگر هم این امر را پذیرفته بودند.

وی اضافه کرد: وقتی آمریکا عراق را اشغال کرد چند کشور از جمله فرانسه، آلمان، ایران مخالفت کردند، اما بعد از اینکه عراق اشغال شد این کشورها عقب کشیدند و ایران تک ماند و حتی بعضی از این کشورها از آمریکا به دلیل مخالفت هایشان عذرخواهی تلفنی کردند.

لاریجانی با اشاره به شکست آمریکا در عراق بیان کرد: آمریکا هیچ گاه فکر نمی کرد که در عراق دچار بحران شود و بیشتر از 5 هزار سربازش در این کشور کشته شود و این یک تلنگری به آمریکا بود که دیگر قدرت فائق دنیا نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سپس آمریکا برای فرار روبه جلو به لبنان لشکرکشی کرد و در آن جنگ سی و سه روزه نیز از سوی مقاومت لگد دیگری به آمریکا وارد شد و این جنگ آغاز شکست قلدر مآبی اسرائیل در منطقه بود و کمر آمریکا و اسرائیل توسط حزب الله شکست.

وی با بیان اینکه آمریکا برای حفظ پرستیژش بعد از شکست از حزب الله به غزه حمله کرد، گفت: در جنگ غزه نیز آمریکا شکست دیگری از حماس و مقاومت خورد.

لاریجانی با اشاره به اوضاع آمریکا در افغانستان خاطر نشان کرد: در افغانستان نیز آمریکا دیگر نمی تواند کاری انجام دهد و خودشان گفتند که در سال 2013 بساطمان را جمع می کنیم و حتی بعضی از استان ها را به همان کسانیکه می گفتند تروریسم است، تحویل دادند. بنابراین حضورشان در افغانستان هیچ خاصیتی نداشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به انقلاب های منطقه گفت: علی رغم کمک های آمریکا به دیکتاتورهای منطقه و مساعدت های مالی و نظامی به آنان این انقلاب ها رخ داد گرچه هنوز این انقلاب ها در برخی از کشورها هنوز پروژه اش تکمیل نشده است، اما این انقلاب ها یک صدای بلند برای دنیای استکبار بود.

وی با اشاره به جسارت غربی ها به ساحت مقدم پیامبر اسلام(ص) تصریح کرد: بعد از توهینی که به رسول‌الله شد زمانیکه وزیر امور خارجه آمریکا پشت تریبون آمد، بسیار وحشت زده بود و گفت این قابل تصور نیست ما به لیبی کمک های زیادی کرده بودیم.

لاریجانی با بیان اینکه انقلاب های منطقه دو تصویر مهم در دنیای غرب داشت، ادامه داد: دیکتاتورهای وابسته به کشورهای غربی سقوط کرد و از آن مهم تر انزوای اسرائیل است و الان برای حفظ حیات خود و اینکه بگوید من هستم هیچ راهی به جز جیغ زدن ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله انزوای اسرائیل موضوع فوق العاده مهمی است، عنوان کرد: اینکه اخیرا ایران را تهدید می کند، می خواهد وضعیت خود را تثبیت کند.

وی با اشاره به اینکه نوع تحولات در سوریه و چین نشان می دهد دیگر کسی جهان تک قطبی را قبول ندارد، افزود: در این هشت سال اخیر ایران نقش موثری در بهم زدن نظم بین الملل و مقابله با تک روی های آمریکا داشته است.

لاریجانی با بیان اینکه قطب بندی های منطقه ای حالتی ژله ای پیدا کرده است، گفت: امروز در صحنه منطقه و نظام بین الملل جهان اسلام قدرتی بدست آورده که عوامل این قدرت دموکراسی، جهاد و مقاومت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خیلی از کشورهای اسلامی در این قطب بندی جای نمی گیرند، ادامه داد: خیلی از کشورهای اسلامی مهم و تاثیرگذار نیستند چراکه تحولات دموکراتیک در آنها رخ نداده است.

وی افزود: ما از این کشورهای غیردموکراتیک اسلامی زیاد داریم که الان شاهدیم برای سوریه نسخه می پیچند و سلاح می فرستند، اما اگر به داخل این کشورها نگاه کنیم هیچ نشانه دموکراتیک در آنان وجود ندارد.

لاریجانی نقش این کشورهای غیردموکراتیک را در تحولات سوریه نیز موثر ندانست و تصریح کرد: اینان حتی در سوریه نیز تاثیرگذار نیستند و تنها نقش دلالی را بازی می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تاثیر جریان های مهم اسلامی در این قطب بندی اشاره کرد و افزود: برخی از جریان ها همچون حماس و حزب الله تاثیرشان از بعضی کشورهای اسلامی بیشتر است، همچنان که اگر سیدحسن نصرالله، حماس و یا ایران حرفی بزند، رژیم صهیونیستی آن را جدی می‌گیرد، اما اگر 10 نفر از برخی کشورهای عربی هر صحبتی بکنند، رژیم صهیونیستی آن را جدی نمی گیرد.

وی خطاب به کشورهای اسلامی گفت: امیدواریم دیگر کشورهای اسلامی برای حفظ حیثیت خودشان به سمت جهاد و مقاومت پیش روند و مطمئن باشند که سرافرازی می آورد.

لاریجانی با بیان اینکه اتحادیه رادیو، تلویزیون و رسانه های جهان اسلام نقش خود را در صحنه منطقه و بین المللی پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: نقش شما برای اینکه روحیه جهاد و مقاومت حیاتش را گسترده کند و ملت ها هوشیارتر و حقوق مسلمانان استیفا شود، نقش مهمی برعهده دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی محاسبه غلط غربی ها و عدم شناختشان از منطقه کمک کرد که جریان‌های روشنفکر اسلامی جایگاه خودشان را در منطقه پیدا کنند، تصریح کرد: هم انقلاب اسلامی ایران و هم اشتباه دشمن و عدم شناختشان از خصوصیات مسلمانان موجب شکل گیری از کمپین جدید در میان کشورهای اسلامی شد.

وی با تاکید بر اینکه موج نفرت بین مسلمانان نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی بوجود آمده است، گفت: با توجه به اعتراض مسلمانان به دلیل توهین به ساحت پیامبر(ص) کشورهای غربی لجبازی می‌کنند و از این مسئله کوتاه نمی آیند و حتی روزنامه مفلوک فرانسوی هم این کار را تکمیل کرد اما بدانند که این اشتباهات غلط آنان نیز شکست دیگری را برایشان رقم خواهد زد.

لاریجانی در مورد محدودیت های ماهواره ای برای این اتحادیه گفت: این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری اتحادیه رسانه های کشورهای مسلمان است که کشورهای غربی از آن هراسانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مواظب باشید درگیر اختلافات قومی و مذهبی نشوید، ادامه داد: یکی از شگردهای دشمن ایجاد اختلاف بین فرق و مذهب های مختلف است همچنان که در عراق نسبت به این مسئله سود می برند و من مطمئن هستم که پشت پرده اختلافات قومی- مذهبی این کشور سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و کشورهای مرتجع عربی قرار دارد.

وی گفت: بعضی از کشورهای منطقه عقب افتادگی ذهنی دارند و فکر می کنند عزت آنها در این رقابت ها است اما به فرموده امام خمینی(ره) رکن اساسی جمهوری اسلامی ایران، وحدت اسلامی است و تنها ما در سایه وحدت می توانیم بر دنیای غرب غالب شویم.

لاریجانی به هفته دفاع مقدس اشاره و خاطر نشان کرد: تنها عنصر جهاد و شهادت طلبی موجب پیروزی ما در این جنگ تحمیلی بود و جهاد عنصر ذی قیمتی است که اگر حذف شود موجب سرافکندگی و خجالت زدگی است. بنابراین احیای حقوق مسلمانان، تنها در سایه احیای مقاومت بدست می آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از فلسطین یک نماد است، افزود: حمایت از فلسطین تنها یک نماد است که مسلمانان به مقاومت توجه و این روحیه را در میان خود تقویت کنند.

وی با اشاره به عنصر دموکراسی برای پیشرفت و تاثیرگذاری کشور اسلامی در منطقه تصریح کرد: حقوق مردم تنها در پناه اینکه خودشان سرنوشت خود را رقم بزنند، نهفته است و هر کشوری که دموکراسی داشته باشد، ویژگی مقاومت در آن زنده می شود.

لاریجانی در پایان خطاب به اعضای اتحادیه رادیو، تلویزیون و رسانه های جهان اسلام با بیان اینکه همبستگی و وحدت شما در وقایع تاکتیکی بسیار موثر است، خاطر نشان کرد: همبستگی و وحدت می تواند شما را در برابر دسایس دشمنان حفظ کند تا وظیفه خود را در بیداری و هوشیاری مسلمانان به خوبی انجام دهید.

بنابر این گزارش، همچنین رئیس مجلس در حاشیه این همایش ضمن افتتاح بازار فیلم از چهارمین جشنواره تولیدات اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی بازدید کرد.