مشاغل بومی عشایر خراسان جنوبی نیازمند احیاء و حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اسدزاده پیش از ظهر یکشنبه در دومین همایش استانی طوایف، سران و معتمدان عشایر استان، با بیان اینکه امروز مشاغل دامداری و صنایع دستی به دلیل خشکسالی های منطقه کمرنگ شده است، اظهار داشت: این مشاغل نیازمند حمایت ویژه مسئولان است.

وی در خصوص اهمیت تولیدات عشایر در تولیدات ملی، تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از تولیدات لبنی استان از دام عشایر تامین می شود که در این راستا باید از تولیدات عشایر حمایت شود.

اسدزاده اضافه کرد: به دلیل خشکسالی ها و فقر مراتع عشایر استان به مشاغل کاذب روی آورده و مشاغل بومی عشایر رو به فراموشی است.

وی خواستار تامین علوفه عشایر از سوی مسئولان اجرایی شد و تصریح کرد: به منظور حفظ و استمرار شغل عشایر، خرید تضمینی تولیدات عشایر و تامین علوفه دام باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

اسدزاده همچینن به وجود معادن غنی سنگ و سایر معادن در مناطق عشایر اشاره کرد و ادامه داد: این معادن امروز توسط افراد غیر بومی استخراج و بهره برداری شده و هیچ منفعتی برای عشایر بومی ندارد که نیازمند سازماندهی و مدیریت جامع از سوی مسئولان است.

وی با اشاره به تشکیل شورای بسیج عشایر در سال گذشته، گفت: شرکت در همایش سران طوایف عشایر شرق کشور در سیستان و بلوچستان، عضویت 20 نفر از سران عشایر در شورای بسیج عشایر، پیگیری و تامین سلاح های عشایر در قالب طرح جمع آوری سلاح، شناسایی فرزندان نخبه و دارای استعداد، و برگزاری جلسات مختلف رفع مشکلات عشایر از جمله اقدامات این شورا در سال گذشته بوده است.

اسدزاده راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی، ایجاد مراکز اقتصادی و اشتغالزا، فعالتر شدن شورای عشایر استان، ایجاد تسهیلات عمومی برای حمایت، حفظ و استمرار زندگی عشایر، رفع نواقص بوجود آمده تقویت سازمان امور عشایر و بکارگیری فرزندان عشایر در اداره امور عشایر در مناطق بومی را از دیگر خواسته عشایر استان برشمرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران امروز به عنوان الگوی برتر در سطح کشورهای منطقه مطرح است، عنوان کرد: موج بیداری اسلامی نشات گرفته از انقلاب فرهنگی ایران بوده و مسئولان و مردم در این راستا وظیفه سنگینی دارند.

مسئول شورای بسیج عشایر خراسان جنوبی یادآور شد: امروز آمریکا به دلیل عدم قدرت توانایی در برخورد با مسلمانان از تمام امکانات و ابزار موجود برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند.