انتخابات فدراسیون تیروکمان کاملا قانونی برگزار شد/ منشوری نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی پس از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان تصریح کرد: انتخابات امروز در جوی سالم برگزار شد پس از اعلام آمادگی تاریخ مجمع افرادی که خواستار حضور در این انتخابات بودند می توانستند کاملا آزادانه در آن ثبت نام و شرکت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مجمع قانونی بود اظهار داشت: این صحبت اصلا جایگاهی ندارد. انتخابات امروز کاملا قانونی بود و هیچ منعی در آن وجود نداشت ضمن اینکه این انتخابات با سایر موارد مشابه آن تفاوتی نیز نداشت. ضمن اینکه سعی می کنیم سوء تفاهمات به وجود آمده برای فدراسیون جهانی را برطرف کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در پاسخ به این سئوال که آیا برگزاری این مجمع باعث تعلیق آن می شود، تاکید کرد: این صحبت ها دو ماهی است که وجود دارد حوزه های مربوطه در این بخش مدارک لازم را ارسال کرده اند ضمن اینکه در این خصوص باید بگویم رئیس سابق فدراسیون تیراندازی با کمان برکنار نشده است بلکه زمان ریاست آن به اتمام رسیده بود.

وی در خصوص 44 رای موافق خود از 45 رای ممکن اظهار داشت: نمی خواهم از قوانین موجود دفاع کنم اما این انتخابات بر اساس قوانین موجود صورت گرفته و باید به رای اعضا احترام گذاشت.

شجاعی در خصوص نحوه رای گیری و اینکه گفته شد رای گیری مخفی است اما به نوعی آشکارا بود، خاطر نشان کرد: نمی خواهم از قوانین موجود دفاع کنیم ممکن است انتخابات ایراداتی داشته باشد اما این صحبت ها محلی از اعراب ندارد و نباید دنبال ایجاد مشکل باشیم.

وی در خصوص حضور نجمه آبتین به عنوان نماینده ورزشکاران در این مجمع تاکید کرد: روندی که امروز در انتخابات دیده شد در کل مجامع نیز وجود دارد آبتین حتی در زمان ریاست قبلی هم نامش به عنوان بازیکن در لیست فدراسیون قید شده است و رحیمی هم که به عنوان نماینده ورزشکاران در این مجمع حضور داشت از اوایل سال جاری در اردوهای تیم ملی نیز حضور داشته است.

شجاعی درخصوص منشوری بودنش تاکید کرد: اصلا چنین چیزی نیست من نه مربی و نه بازیکن بوده ام.

وی در پاسخ به این سئوال که مگر شما مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری بندرعباس نبودید تاکید کرد: آن زمان بحث منشوری نبود ضمن اینکه اتفاق خاصی هم رخ نداد. علیپور به دوستان کمی لطف دارد از زمانی که من به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شدم از طریق تلفن اطلاع رسانی می کرد و بعد از آن به صورت مکتوب این موضوع را مطرح و اطلاع رسانی می کند.