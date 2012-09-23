به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمودی صبح امروز یکشنبه با اشاره به فرارسیدن مهرماه فصل دانش و علم شاهد بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در مدارس مناطق زلزله‌زده اظهارداشت: در راستای پرورش جسمی و روحی در کنار تحصیل و کسب دانش ، بسته های ورزشی به دانش آموزان اهدا می شود.



وی افزود: تشکیل مدارس و راه‌اندازی کلاس‌های درس بی‌شک با همدلی مردم و همت مسئولان صورت گرفت و نتیجه آن شد که امروز شاهد حضور دانش آموزان مناطق اهر، ورزقان و هریس همزمان با سراسر کشور هستیم.



محمودی با بیان اینکه پیام مردم مناطق زلزله‌زده به دنیا، امید، تلاش، پویایی و زندگی است ، افزود: مردم این مناطق نشان دادند که زنده‌اند و به زندگی و سازندگی ادامه خواهند داد.



مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: برخلاف اعتقاد بیگانگان و دشمنان نظام همدلی و یکپارچگی بین مردم و مسئولان جاری است که نتیجه آن تشکیل کلاس‌های درس در موعد مقرر است و امروز از همین جا و از زبان کودکان و بچه‌های آذربایجان اعلام می‌کنیم که ارسباران زنده است و زندگی پرتلاش‌تر از گذشته در این منطقه ادامه دارد.