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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

یزدی:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج رسانه ای استان کرمان بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم یزدی پیش از ظهر شنبه در دیدار فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اعضای بسیج رسانه استان کرمان با بیان این مطلب بیان داشت: همگی باید ادامه دهنده راه شهدا و رزمندگان غیور ایران اسلامی باشیم.

وی با اشاره به لزوم تبیین تفکر دفاع مقدس برای جوانان افزود: دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به نظام بوده اند و ما باید با روشنگری اذهان عمومی و به ویژه جوانان آنها را در این خصوص آگاه کنیم.

یزدی تصریح کرد: شهدا الگویی مناسب برای جوانان هستند و رشادتها و فداکاری های آنها ایران اسلامی را در جهان سربلند کرد.

این مسئول از عضویت 120 نفر در بسیج رسانه کرمان خبر داد و گفت: این نهاد با بهره گیری از آرمانهای امام راحل( ره) و و فرمایشات رهبر معظم انقلاب فعالیت می کند.
 

کد مطلب 1702990

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