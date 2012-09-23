به گزارش خبرنگار مهر، در عرصه تئاتر در روز یکشنبه 2 مهرماه اتفاقات متفاوتی در عرصه تئاتر رخ داده است که در ذیل اخبار مرتبط با این اتفاقات آمده است.



"ددالوس و ایکاروس" در تالار حافظ به پرواز درمی‌آیند



نمایش "ددالوس و ایکاروس" به کارگردانی همایون غنی‌زاده که از موفق‌ترین آثار تولید شده در عرصه تئاتر ایران است از 5 تا 21 مهرماه در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه می‌رود.

نمایش "ددالوس و ایکاروس" نوشته و کارگردانی همایون غنی‌زده برگزیده کارگردانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است و اجرای عمومی این اثر در سالن سایه بعد از برگزاری جشنواره بیست و پنجم با استقبال قابل توجه مخاطبان و منتقدان تئاتر مواجه شد.



این اثر نمایشی در فستیوال‌های بین‌المللی کشورهای آلمان و انگلستان به صحنه رفت. حمیدرضا نعیمی و جواد نمکی بازیگران نمایش "ددالوس و ایکاروس" هستند. قرار است این نمایش از 5 مهرماه در دو نوبت 19 و 20:30 در تالار حافظ به صحنه رود.



قرار است روز دوشنبه 3 مهرماه نیز نشست رسانه‌ای این نمایش ساعت 11 در لابی تالار وحدت برگزار شود.



اجرای ویژه هنرمندان دو نمایش "خدای کشتار" و "راهزنان"



دو نمایش "خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا و "راهزنان" نوشته فردریک شیلر به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی دوشنبه 3 مهرماه ویژه هنرمندان و خبرنگاران روی صحنه می‌رود. دو نمایش جدید علیرضا کوشک جلالی، قرار است دوشنبه 3 مهرماه در اولین اجرای خود میزبان هنرمندان، منتقدان وخبرنگاران رسانه‌ها باشد.



در نمایش "خدای کشتار" که ساعت 19 اجرا می‌شود؛ سیما تیرانداز، اشکان خطیبی، لادن مستوفی و رضا مولایی به عنوان بازیگر حضور دارند. همچنین ملودی آرام نیا، علی ابدالی، ایمان اصفهانی، سارا افشار، سارا بهرامی، عرفان پهلوانی، توماج دانش بهزادی، میثاق زارع، هومن سلطانی، احلام سلمانی، فاطمه صارمی، مینا کریمی، زارا مولایی، محمد ولی زادگان و محسن حسینی به عنوان بازیگران نمایش "راهزنان" که ساعت 21 اجرا می‌شود، حضور دارند.



مدت زمان اجرای هر دو نمایش "راهزنان" و "خدای کشتار" 80 دقیقه است و تا 30 مهرماه روی صحنه خواهند بود.



حضور حسین پاکدل و شهرام حقیقت‌دوست در نمایش "ترن"



حسین پاکدل و شهرام حقیقت‌دوست به جمع بازیگران نمایش "ترن" نوشته حمیدرضا آذرنگ و به کارگردانی نیما دهقان پیوستند. در این نمایش نزدیک به 20 بازیگر حضور دارند که از میان آنها می‌توان به حسین پاکدل و شهرام حقیقت‌دوست اشاره کرد.



همچنین در این اثر دفاع مقدسی، منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه، گلناز گلشن به عنوان طراح لباس با نیما دهقان همکاری می‌کنند. ساخت موسیقی این نمایش برعهده فرشاد فزونی است. نمایش "ترن" درباره 10 سرباز گمنامی است که جزو شهدای گمنام بوده و با یافتن پیکر آنان قرار است تا آن‌ها را دفن کنند که در این میان اتفاقاتی می‌افتد...



دهقان به همراه گروهش هفته آخر شهریورماه تمرینات رسمی خود را در مجموعه تئاترشهر آغاز کرده است. نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ در نمایش "خنکای ختم خاطره" نیز همکاری داشتند که این نمایش توانست در زمان اجرای عمومی خود نظر بسیاری از منتقدان تئاتر و تماشاگران نمایش را به خود جلب کند. همچنین نمایش "خنکای ختم خاطره" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان نمایش برتر انتخاب شد.



نمایش "ترن" به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی نیما دهقان و تهیه‌کنندگی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس نیمه دوم سال و در تاریخ 14 آبان ماه در تالار اصلی تئاترشهر اجرا می‌شود.



به دلیل نبود نقدینگی اجرای "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر" به تعویق افتاد



اجرای نمایش "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر" به کارگردانی رضا حامدی‌خواه که قرار بود هفته دوم مهرماه در تالار قشقایی آغاز شود، به دلیل نبود نقدینگی به تعویق افتاد. به گفته حامدی‌خواه هر چند گروه تلاش خود را برای اجرا رساندن به موقع نمایش در طول یک ماه گذشته انجام داده است اما به دلیل نبود بودجه لازم وعمل نکردن مسئولان مربوطه به تعهد خود برای پرداخت هزینه‌های ساخت دکورو موارد اولیه اجرا، این نمایش نمی‌تواند درموعد مقرر اجرا شود.



این در حالی است که نمایش "قصه‌هایی از نظر سیاسی بی‌ضرر"، جزو نمایش‌هایی است که چندی پیش ازرسوی شورای حمایت مجموعه تئاترشهر به عنوان تولیدات اداره‌کل هنرهای نمایشی در سال 91 معرفی شد. این نمایش که در چند اپیزود براساس مجموعه داستانهایی از چخوف یا متناسب با ویژگی‌های آثار این نویسنده توسط زهرا رفیعی گیلوائی، فرهاد نقدعلی و داریوش موفق نوشته شده، عنوان آن از یک مجموعه داستانی از جیمز فین گارنر نویسنده آمریکایی وام گرفته شده است.



این داستانها برحسب دغدغه و ذهنیت کارگردان و گروه در خوانش و تمرین شکل گرفته و پس از چهار سال از شورای نظارت اداره‌کل نمایشی مجوز اجرا گرفته است. حامد حامدی خواه مدیرتولید این نمایش و رامین ناصر نصیر، مهرداد ضیائی، داریوش موفق، فروغ قجابگلی، روشنک عجمیان، حسین شمس، سارا باهنر، فهیمه کربلائی و حمیدرضا محمودیه بازیگران انمایش هستند.



رضا مهدی زاده طراحی صحنه این اجرا را به عهده دارد و پریندخت عابدین نژاد طراح لباس آن است. دیگر عوامل نمایش عبارتند از آهنگساز: امیر شمس، دستیار کارگردان: ملیحه زمانی، منشی صحنه: رها جهانشاهی، مدیر صحنه: رضا رهام.



نکوداشت جمشید مشایخی و علی‌اکبر قاضی‌زاده در جشن منتقدان تئاتر



انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر‌، جشن 11 سالگی‌‌اش را با تقدیر از جمشید مشایخی و علی‌اکبر قاضی‌زاده برگزار می‌کند. جشن یاد شده ساعت 18 روز پنجشنبه 6 مهر در تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد. در این جشن و در بخش نکوداشت هنری به پاس یک عمر فعالیت مستمر و مؤثر از جمشید مشایخی (بازیگر) تجلیل می‌شود؛ در بخش نکوداشت عرصه رسانه نیز از مقام علمی و تجربی علمی علی‌اکبر قاضی‌زاده (مدرس روزنامه نگاری) تجلیل به عمل می‌آید.



علاوه بر این ‌همچون سال‌های گذشته‌ براساس رای مخفی اعضای این انجمن‌، نمایش‌های برگزیده سال 90 معرفی و تقدیر می‌شوند. معرفی خبرنگار فعال سال 90 از میان اعضای انجمن و نیز برگزیدگان یازدهمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر در گرایش‌های گزارش‌، گفت وگو،‌ نقد،‌ یادداشت،‌ مقاله و عکس‌ از دیگر بخش‌های این جشن خواهد بود.



این برنامه با حمایت خانه هنرمندان ایران‌، پردیس سینمای آزادی‌، مرکز موسیقی‌ بتهوون‌، نشر افراز‌، تالار ایوان شمس و خانه تئاتر برگزار می‌شود.