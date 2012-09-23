  1. جامعه
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

فرار پسر جوان پس از قتل نگهبان مدرسه

فرار پسر جوان پس از قتل نگهبان مدرسه

پسر جوانی که با انگیزه ای نامشخص نگهبان مدرسه ای را به قتل رسانده بود تحت تعقیب کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 و 40 دقیقه ششم شهریور امسالاز طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، کشف جسد جوانی حدودا 20 ساله در مدرسه ای در حال احداث واقع در شهرک ولیعصر ـ میدان معلم ، به کلانتری153ولیعصر اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد فردی به نام "کریم . ت" 21ساله بر اثر ضربات وارده به سر بوسیله جسم سخت به قتل رسیده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره دهم و آغاز تحقیقات مشخص شد که کریم به همراه دو نفر از همشهریان خود به اسامی "رحمت" 20 ساله و "ولی" 27 ساله ، به عنوان نگهبان و کارگران ساختمانی ، در محل احداث مدرسه مشغول به کار بوده و پس از پایان کار روزانه ، در اتاقک نگهبانی پیش بینی شده در محل ساخت و ساز مدرسه ، استراحت می کردند .

در ادامه تحقیقات مشخص شد که جسد مقتول در زمان بازگشت رحمت به مدرسه و توسط وی پیدا شده و او نیز پس از کشف جسد ، با پیمانکار ساختمان تماس گرفته و شخص پیمانکار نیز با حضور در محل احداث مدرسه و از طریق تماس تلفنی با 110 ، پلیس را در جریان موضوع قرار داده است .

رحمت پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ششم شهریور ، بعد از خوردن نهار به یافت آباد رفتم . بعد از بازگشت به مدرسه متوجه شدم که در اتاقک قفل است ، به همین علت با ولی تماس گرفته و او مدعی شد که برای تیز کردن کلنگ به سه راه آذری رفته و به زودی به مدرسه باز خواهد گشت . بعد از گذشت مدتی که ولی به مدرسه باز نگشت ، داخل اتاقک را نگاه کرده و در کمال تعجب کریم را مشاهده کردم که روی زمین افتاده است . بلافاصله در اتاقک را شکسته و پس از ورود ، با جسد خون آلود کریم روبرو شدم. پیمانکار را خبر کرده و همزمان با ولی تماس گرفتم اما او دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی من نبود و پس از مدتی تلفن همراهش خاموش شد .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به اظهارات "رحمت" در خصوص مراجعه "ولی" به سه راه آذری ، در تحقیقات خود اطمینان پیدا کردند که ولی به هیچ عنوان به منطقه سه راه آذری مراجعه نداشته است . همچنین در بازرسی از محل کشف جسد ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که هیچکدام از البسه و دیگر وسایل شخصی "ولی" در داخل اتاقک نبوده و به احتمال بسیار فراوان ، وی پس از درگیری با مقتول و ارتکاب جنایت ، بلافاصله و پس از جمع آوری وسایل شخصی از محل متواری شده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به دستور انتشار تصویر "ولی . ی" 27 ساله به عنوان متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی در این پرونده ، گفت : با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده در طول رسیدگی به پرونده و با توجه به ناپدید شدن ناگهانی "ولی . ی" و احتمال ارتکاب جنایت توسط نامبرده ، دستور انتشار تصویر وی ، به عنوان متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی ، از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص محل تردد و یا مخفیگاه این شخص در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره های تماس 51055510 و 51055428 در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
 

کد مطلب 1703000

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