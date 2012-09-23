فرار پسر جوان پس از قتل نگهبان مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 و 40 دقیقه ششم شهریور امسالاز طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، کشف جسد جوانی حدودا 20 ساله در مدرسه ای در حال احداث واقع در شهرک ولیعصر ـ میدان معلم ، به کلانتری153ولیعصر اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد فردی به نام "کریم . ت" 21ساله بر اثر ضربات وارده به سر بوسیله جسم سخت به قتل رسیده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره دهم و آغاز تحقیقات مشخص شد که کریم به همراه دو نفر از همشهریان خود به اسامی "رحمت" 20 ساله و "ولی" 27 ساله ، به عنوان نگهبان و کارگران ساختمانی ، در محل احداث مدرسه مشغول به کار بوده و پس از پایان کار روزانه ، در اتاقک نگهبانی پیش بینی شده در محل ساخت و ساز مدرسه ، استراحت می کردند .

در ادامه تحقیقات مشخص شد که جسد مقتول در زمان بازگشت رحمت به مدرسه و توسط وی پیدا شده و او نیز پس از کشف جسد ، با پیمانکار ساختمان تماس گرفته و شخص پیمانکار نیز با حضور در محل احداث مدرسه و از طریق تماس تلفنی با 110 ، پلیس را در جریان موضوع قرار داده است .

رحمت پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ششم شهریور ، بعد از خوردن نهار به یافت آباد رفتم . بعد از بازگشت به مدرسه متوجه شدم که در اتاقک قفل است ، به همین علت با ولی تماس گرفته و او مدعی شد که برای تیز کردن کلنگ به سه راه آذری رفته و به زودی به مدرسه باز خواهد گشت . بعد از گذشت مدتی که ولی به مدرسه باز نگشت ، داخل اتاقک را نگاه کرده و در کمال تعجب کریم را مشاهده کردم که روی زمین افتاده است . بلافاصله در اتاقک را شکسته و پس از ورود ، با جسد خون آلود کریم روبرو شدم. پیمانکار را خبر کرده و همزمان با ولی تماس گرفتم اما او دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی من نبود و پس از مدتی تلفن همراهش خاموش شد .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به اظهارات "رحمت" در خصوص مراجعه "ولی" به سه راه آذری ، در تحقیقات خود اطمینان پیدا کردند که ولی به هیچ عنوان به منطقه سه راه آذری مراجعه نداشته است . همچنین در بازرسی از محل کشف جسد ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که هیچکدام از البسه و دیگر وسایل شخصی "ولی" در داخل اتاقک نبوده و به احتمال بسیار فراوان ، وی پس از درگیری با مقتول و ارتکاب جنایت ، بلافاصله و پس از جمع آوری وسایل شخصی از محل متواری شده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به دستور انتشار تصویر "ولی . ی" 27 ساله به عنوان متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی در این پرونده ، گفت : با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده در طول رسیدگی به پرونده و با توجه به ناپدید شدن ناگهانی "ولی . ی" و احتمال ارتکاب جنایت توسط نامبرده ، دستور انتشار تصویر وی ، به عنوان متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی ، از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص محل تردد و یا مخفیگاه این شخص در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره های تماس 51055510 و 51055428 در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

