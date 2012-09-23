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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

همزمان با هفته دفاع مقدس/

پروانه جدید تاکسیرانی تبریز رونمایی شد

پروانه جدید تاکسیرانی تبریز رونمایی شد

تبریز – خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از پروانه جدید تاکسیرانی کلانشهر تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رحمان ایمان نژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز صبح امروز در مراسم رونمایی از پروانه جدید تاکسیرانی تبریز ، هدف از طراحی این پروانه را افزودن براستحکام ، کاهش حجم وسهولت درحمل و همچنین افزایش ضریب امنیتی عنوان کرد و افزود: پروانه تاکسیرانی جدید ازجنس پی وی سی کارتی بوده و در جهت افزودن برضریب امنیتی هولوگرام مخصوصی نیزبه آن الصاق شده است.

وی با تاکید بر اینکه ازاول مهرماه سال جاری برای متقاضیان جدید رانندگی با تاکسی و همچنین موارد تمدیدی از پروانه های جدید صادر می شود ، اظهار کرد: سعی بر این است که طی یک سال آینده نسبت به تعویض تمام پروانه های قبلی اقدام و پروانه های دفترچه ای فاقد اعتبار اعلام شود.

ایمان نژاد با اشاره به اینکه پروانه سابق 16صفحه ای است ، ادامه داد: این دفترچه با حجم کمتر و بسیار استانداردتر برای نخستین بار در سطح کشور توسط سازمان تاکسیرانی تبریز آماده شده است.

کد مطلب 1703008

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