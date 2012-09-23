بخشداران نقش مهمی در ارتقا آگاهی مردم در زمان بحران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مبین در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حفاظت و حراست در بحران ویژه بخشداران استان کردستان اظهار داشت: با توجه به لزوم افزایش سطح آگاه های مردم به ویژه در بخش روستایی، بخشداران باید با اجرای برنامه های آموزشی و راهکارهای پیشگیرانه نسبت به ارشاد و راهنمایی مردم برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و بحران اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس این دوره ها در راستای برنامه های منسجم آموزشی به منظور ارتقا سطح آگاهی و آمادگی بخشداران با همکاری حراست وزارت کشور و حوزه حراست استانداری کردستان برگزار می شود.

مدیرکل حراست استانداری کردستان هدف از برگزاری این دوره ها را توجیه بخشداران در خصوص چگونگی نحوه بخورد با بحران های طبیعی و غیر طبیعی برشمرد و ابراز امیدورای کرد: با افزایش سطح آگاهی بخشداران در این دوره ها آنها به عنوان نیروهای انسانی توانمند و کارآمد و بزرگترین سرمایه های انسانی دولت در این مناطق و در زمان بروز بحران نقش تاثیر گذاری برای ساماندهی اوضاع مناطق مربوطه ایفا کنند.

مبین ادامه داد: قطعا با افزایش تجربه و دانش و معلومات بخشداران در زمان بحران میزان بهره وری و افزایش ضریب آمادگی آنها افزایش و خسارات ناشی از حوادث نیز کاهش یافته و مدیریت منسجم تری در حوزه کاری خود به عمل می آورند.

وی یادآور شد: رویکرد جدید دولت افزایش اطلاعات علمی و دانش فنی بخشداران در چگونکی مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه است.

مدیرکل حراست استانداری کردستان در پایان گفت: بخشداران باید ارائه خدمتی خالصلانه و صادقانه به مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و به عنوان نماینده دولت و نیز خادم مردم زمنیه نهادینه شدن احساس امنیت در سایه نطام مقدس جمهوری اسلامی و برقراری آرامش و آسایش را فراهم کنند.