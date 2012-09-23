کارکنان ایثارگر بهزیستی نظرآباد تجلیل شدند

احمد اروندی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با این هفته و در راستای تکریم و بزرگداشت مقام شهدا، جانبازان و خانواده های معظم ایشان، از کارکنان ایثارگر و خانواده های معظم شاهد شاغل در اداره بهزیستی نظرآباد تجلیل به عمل آمد.

اروندی تجلیل و تکریم ایثارگران و خانواده های معظم شهدا را بهترین اقدام در جهت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و تبیین ارزش ها و آرمان های هشت سال دفاع مقدس دانست.

وی اظهار داشت: آرامش امروز کشور، رشد و توسعه همه جانبه آن و افتخار آفرینی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی همه و همه مدیون و مرهون حماسه آفرینی های شهدا، جانبازان، رزمندگان و خانواده های آنها بوده و امروز وظیفه همگان است که در مقام تجلیل و تکریم این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی با تاکید بر اینکه قشر ایثارگر از نیروهای ارزشی انقلاب هستند انتظار همکاری لازم و تلاش مضاعف و ارایه راهکارهای سازنده در خدمتگزاری بهینه و روز افزون به این عزیزان را از همه دستگاه های اجرایی شهرستان خواستار شد.