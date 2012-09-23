هتک حرمت خورشید اسلام خاری استکبار را اثبات کرد

عبدالسلام کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهل و نادانی عوامل استکبار نور الهی را هتک حرمت کردند که چیزی جز خاری و کوچک بودن و ضعف استکبار را نشان نداد.

وی بیان کرد: گرامیداشت امامزادگان و نوادگان پیامبر ادای احترام به نبی اکرم (ص) است که باید توسط تمامی مسلمانان و آحاد جامعه ارج نهاده شود.

استاد علوم قرآن دانشگاه کردستان افزود: هتک حرمت به اسلام و نبی مکرم آن بیهوده و عبث است چرا که خداوند نور خود را بیشتر می کند و حرمت نبی خود را کم نمی کند.

کریمی اعلام کرد: دین اسلام دین پاک و منزه ای است که بر تمام ادیان جهان سیتره دارد و پرچم دین اسلام با عدالت الهی در تمام دنیا به اهتزاز در می آید.

وی عنوان کرد: در تاریخ دوستان و نزدیکان پیامبر هم همچون عموی ایشان شان و منزلت وی را مورد سوال قرار دادند و خداوند در پاسخ به آنها سوره تبت را نازل کردند که خاص و عام به همه دشمنان پیامبر سیتره معنای دارد و شخصیت های صدر اسلام در دوران جاهلیت امروز و در عصر مدرن دوباره تکرار شده و نادان و جاهل هنوز هم وجود دارد.

استاد دین و قرآن دانشگاه کردستان اسلام را نوید دهنده پیروزی مسلمانان و مرگ دشمنان دانست و اظهار داشت: ساخت و مرمت بقاع متبرکه امامزادگان با اعتقادات قلبی لازمه دوستی با پیامبر است که مردم کردستان اعتقاد و اراده خود را با تابعیت از اهل بیت و سنن پیامبر به همگان نشان دادند.

کریمی با بیان اینکه اراده خداوند بر مطهر قرار دادن نوادگان نبی است، گفت: فرموده پیامبر (ص) در سخن و عمل از ساحت و ذات الهی سرچشمه می گیرد و پیامبر راه و روش، سخن و کلام حقیقی خود را در راه و روش حسین (ع) و دیگر امامزادگان دیده که اهل جهل آن را درک نکرده و بعد از نیم قرن از ظهور دین اسلام با نام اسلام از روی حسین پاره جگر پیامبر (ص) رد می شوند.

وی با بیان اینکه تکریم امامزادگان از واجبات است، افزود: شعرا و ادبای کردستان همگی روحانی و دارای اعتقادات راسخ و عجین شده با دین اسلام بودند و با آداب دینی مقاله و اشعار خود را در رثای پیامبر و نوادگان وی بیان می کردند.

استاد دین و قرآن دانشگاه کردستان یادآور شد: پیامبر مسلمانان را به انجام یادبودها امر نکردند ولی انجام آن را نیز نهی نکردند و در حال حاضر آل سعود، وهابیت و سلفی با اسم های مختلف مردم را از انجام عبادت و تکریم امامزادگان نهی می کنند و با بدعت گذاری آنها را حرام می کند.

کریمی تابعیت از امام شافعی را برای اهل تسنن لازم دانست و بیان کرد: در قواعد امام شافعی انجام این امور دینی نهی نشده و توسل به امامزادگان در قرن هفتم و هشتم توسط ابن تیمه و شاگرد او ابن وهاب حرام و کفر اعلام شده است.

وی تکفیر اهل قبله را کفر دانست و افزود: بدعت کردن عبادت های مسلمین کفر و عملی ناشایست در راستای گمراه کردن مسلمانان است و آرامش دادن بعد از زیارت امامزادگان حالتی الهی است که هر فردی به آن دست پیدا می کند و کسی حق گرفتن این حالت را از وی ندارد.

استاد دین و قرآن دانشگاه کردستان بیان کرد: روح و جان پیامبر زنده است و در میان مردم، دعا و زکر آنها را درک می کند و روح انسان بعد از مرگ شنواتر و بیناتر می شود.

کریمی در پایان یادآور شد: شفاعت و منزلت دهی به بندگان از کرامات و معجزات پیامبر و قرآن است که خداوند آنها را واسطه ای این امر در بین مسلمانان قرار داده است.