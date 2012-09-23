سینماگران اساسنامه خانه سینما را اصلاح کنند/قیمت کاغذ کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز یکشنبه 2 مهر در حاشیه اختتامیه سومین جشنواره پیامک ادبی رضوی، در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال بیش از 430 هزار پیامک ادبی به این دوره از جشنواره گفت: اگر دوستان ما امکاناتی فراهم کنند، همه مردم ایران علاقه‌مند هستند در چنین برنامه‌هایی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: امروزه پیامک تاثیر فراوانی در زندگی ما دارد و تقریباً همه افراد به نوعی از این ابزار ارتباطی استفاده می‌کنند و ما هر مقدار بتوانیم پیامک‌ها را در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت (س) جهت دهی کنیم، موثر خواهد بود.

باید برای هر ابزار نوین ارتباطی یک پیوست فرهنگی ایجاد کنیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: باید بتوانیم برای هر ابزار نوین ارتباطی یک پیوست فرهنگی ایجاد کنیم و تا به جای اینکه آسیب رسان باشد و فرهنگ جامعه را تهدید کند و با استفاده از آن به تمسخر و استهزاء افراد بپردازند، پیامک‌ها را به سمت مفاهیم والا و ارزشمند سوق بدهیم.

حسینی گفت: ما امیدواریم ساز و کاری پیش بینی شود که ما در آینده پاسخگوی پیامک‌های میلیونی باشیم چون ایران از جمله کشورهایی است که مردم بیشترین میزان استفاده از پیامک را دارند، حتی در مقایسه با کشوری مثل انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی.

وی اضافه کرد: مردم ما با توجه به اینکه روابط صمیمی و ارتباطات خوبی با یکدیگر دارند، قائل به صله ارحام هستند و در مناسبت‌های مختلف و در زمان‌های گوناگون پیامک‌هایی را به یکدیگر ارسال می‌کنند. باید هر چه می‌توانیم بیشتر از این ابزار ارتباطی استفاده کنیم.

خودِ سینماگران باید اساسنامه خانه سینما را اصلاح کنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خانه سینما گفت: بحثی که از قبل وجود داشته، این است که اساسنامه توسط خودِ سینماگران با هر گرایشی که به آن متعلق هستند، اصلاح و تدوین شود و بر اساس این اساسنامه جدید و قانونی، انتخابات برگزار شود.

حسینی ادامه داد: این موضعی بوده که ما از اول داشته‌ایم و اگر هم تغییراتی ایجاد می‌شود، به خاطر این است که به اعتقاد ما کاری که در گذشته انجام می‌شد، مبنای قانونی نداشت و در ادامه هم این رویه ادامه یافت.

اطلاعی از خروج کارگردان «لاله» از کشور ندارم

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل خروج کارگردان فیلم «لاله» از ایران گفت: بالاخره رفت و آمد می‌کنند و من در جریان جزئیات آمد و شدها نیستم.

در پاسخ به سوالی درباره تغییرات مربوط به تعرفه کاغذ، ضمن بیان این نکته که «در این زمینه اقدامات خوبی در حال انجام است و بر قیمت کاغذ تاثیر خواهد گذاشت» افزود: در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، پس از انجام رای‌گیری تعرفه واردات کاغذ حذف شد و به صفر رسید.

وعده وزیر برای کاهش قیمت کاغذ

وزیر ارشاد اضافه کرد: این مسئله واردات کاغذ را تسهیل می‌کند و گروه‌های مختلفی هم اقدام به واردات کاغذ کرده‌اند و این قطعاً کمک خوبی به کاهش ان مشکلات خواهد کرد.

سیدمحمد حسینی در پاسخ به این سوال که «آیا وعده مسئول کارگروه حل مشکل کاغذ مبنی بر کاهش قیمت کاغذ تا 60 هزار تومان در هر بند، محقق خواهد شد یا خیر؟» گفت: دوستان دارند تلاش می‌کنند هر مقدار بتوانند قیمت کاغذ را کاهش دهند، ولی ما عدد خاصی را تعیین نمی‌کنیم.