به گزارش خبرنگار مهر، صادق شریفی پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در شبکه بهداشت دیلم اظهار داشت: الکل از شایع‌ترین مواد مورد سوء مصرف در دنیاست.

وی با اشاره به آثار مصرف الکل بیان داشت: پرحرفی یا کم حرفی، تغییرات خلقی، پرخاشگری، رفتار نامناسب جنسی، احساس گرما، اختلال در توجه و حافظه و کاهش فشارخون ار آثار مخرب مصرف الکل در فرد است.

کارشناس ارشد روانشناسی شبکه بهداشت ودرمان دیلم بیماری‌های گوارشی و کبدی، سوء تغذیه، سرطان دستگاه گوارش، فراموشی، سکته قلبی و مغزی را از عوارض طولانی مدت مصرف الکل عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از آثار بارز افراد الکلی تلوتلو خوردن است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: اعیتاد به اینترنت نوعی اختلال رونشناختی- اجتماعی بوده و به استفاده بیش از حد وسیع در اینترنت و فضای مجازی اطلاق می شود.

مدرس کارگاه اضافه کرد: کشور چین بیشترین آمار معتادین به اینترنت را داراست و اولین کشوری است که بیمارستان اعتیاد به اینترنت در آن راه اندازی شده است.

شریفی گفت:گوشه گیری و انزوا طلبی نیز یکی از مشکلاتی است که اعتیاد به اینترنت در افراد خصوصا در نوجوانان ایجاد می کند.

مسئول سلامت روانی اجتماعی شبکه بهداشت دیلم در ادامه خاطر نشان کرد: مدیریت در بهره بردن از تعطیلات،یافتن علایق دیگر،ورزش کردن و تماشای تلویزیون از جمله روش‌های مدیریت در استفاده از اینترنت است.

وی تصریح کرد: تلاش‌های ناموفق ترک اعتیاد در افراد معتاد یکی از شرایط و ابزارهای معتاد کننده است و همچنین مصرف و استفاده ازاین مواد و ابزارها علی رغم آگاهی از عوارض آنها است.

شریفی یاد آور شد: عدم توجه به بهداشت فردی، به هم خوردن تنظیم خواب و تغذیه نامناسب از جمله آثار مواد و ابزارهای اعتیادآور است.