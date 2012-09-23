رتبه استاندارد ایران در بین کشورهای جهان 29 است

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگریظهر یکشنبه در چهاردهمین سالگرد بزرگداشت زنده یادمیر احمد سادات و ششمین دوره اعطای جایزه موسسه فرهنگی هنری میر احمد سادات در سازمان استاندارد واقع در کرج برگزار شد، اظهار داشت: در بین 165 کشور عضو سازمان جهانی استاندارد تا سال گذشته ایران رتبه 32 را داشت ولی با توجه به فعالیت ها در سال 2011 و 2012 رتبه ایران به 29 رسید.

وی گفت: ایران با رتبه عملی بالا در جهان باید در مورد استاندارد سازی جهانی هم ورود پیدا می کرد در شرایط فعلی 35 مورد استاندارد بین اللمللی توسط همکاران ما نوشته و منعقد شده و 6 کمیته فنی جهانی در سازمان ملی استاندارد هم اکنون فعال است.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: میر احمد سادات همواره بر این امر تاکید داشتند که سازمان استاندارد باید مقتدر و مستقل باشد و باید در بالاترین جایگاه اجرایی کشور و زیر نظر رئیس جمهور کشور باشد.

برزگری ادامه داد: امروزه سازمان ملی استاندارد تحت پوشش ریاست جمهوری است و دیگر نام موسسه را ندارد.

وی گفت: دغدغه دوم میر احمد سادات ارتباط دانشگاهیان و مراکز علمی با این سازمان علمی و تحقیقاتی بود.

رئیس سازمان ملی استانداردافزود: مرکز پژوهشی مستقل با ساختار مستقل مانند دانشگاه در کنار این سازمان وجود داشته باشد و بتواند این سازمان را به مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط کند البته این کار طی چند سال اخیر انجام شد.

وی ادامه داد: این مرکز پژوهشی همانند دانشگاه در سازمان ملی استاندارد با ساختار و بودجه مستقل به فعالیت خود ادامه می دهد و ستوده مسئولیت این پژوهشگاه را بر عهده دارند.

تعداد پژوهشگران به 85 نفر خواهد رسید

وی اظهار داشت: تا سه سال پیش 11 پژوهشگر در این پژوهشگاه سازمان استاندارد فعالیت داشت ولی هم اکنون 54 پژوهشگر جذب شده که در سال جاری 13 نفر با مدارک دکترا با مدرک فنی و مهندسی جذب این مرکز شده اند و قصد داریم که تعداد پژوهشگران را به 85 نفر برسانیم.

رئیس سازمان ملی استاندارددر خصوص رویکرد نوین استاندارد سازی، اضافه کرد: در دنیا بحث استاندارد در چهار حوزه مترولوژی استاندارد سازی و ارزیابی و تایید صلاحیت کالاها پیگیری می شود.

برزگری با بیان اینکه چالش فرهنگی یکی از مهم ترین بحث های مهم استاندارد است، اضافه کرد: استاندارد به عنوان مطالبه ملی و حق الناس مطرح است و نباید به عنوان یک باور عمومی و فرهنگ ملی مطرح کنیم.

رئیس سازمان ملی استانداردافزود: استاندارد جزو لاینفک زندگی مردم است در همه زمینه ها و استاندارد مختص دو هزار یا سه هزار نفر نیست.