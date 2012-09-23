بزرگداشت مقام شامخ شهدا یک رسالت دینی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرحیم فریدون پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان دفاتر تخصصی حوزه هنری و ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در محل ستاد کنگره شهدای این استان گفت: مجموعه فعالیت های انجام شده در ستاد کنگره شهدای استان کارهای سنگین و بزرگ و در سطح ملی است که همچنان ادامه دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه جمع آوری آثار شهدا اعم از آثار قلمی و شخصی، عکس، وصیت نامه ها و خاطرات و ... از فعالیت های ستاد کنگره شهدای استان است، افزود: در این راستا تا به حال فعالیت های خوب و ارزشمندی انجام شده است.

رئیس ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان تصریح کرد: فرهنگنامه شهدای شهرستان سمنان در یک مجموعه 9 جلدی منتشر شده و فرهنگ نامه شهدای هر شهرستان نیز به تفکیک در حال تهیه و تدوین است که در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

فریدون با اشاره به اینکه کمیته های جمع آوری آثار شهدا، تدوین و تالیف و برگزاری مراسم و یادواره شهدا در کنگره شهدای استان فعال است؛ افزود: این کنگره به عنوان منبع، مخزن و گنجینه ای ارزشمند در خدمت مردم و خانواده های معظم شهدا است.

وی در خصوص تفاوت کار کنگره شهدای استان سمنان با سایر استان ها گفت: در کنگره شهدای استان سمنان برای تمامی شهدا کار انجام شده و می شود ولی در استان های دیگر فقط برای شهدای شاخص در حال انجام فعالیت هستند که این از نقاط مثبت فعالیت های ما است.

رئیس ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان تصریح کرد: تا زمان برگزاری کنگره، کارها و فعالیت ها ادامه دارد و قبل از اجرای کنگره در هر شهرستان اجلاسیه هر شهرستان نیز برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان نیز در این نشست، موضوع دفاع مقدس را یکی از اولویت های حوزه هنری ذکر کرد و گفت: این نهاد فعالیت های خوبی نیز در این راستا انجام داده است.

سید عباس دانایی افزود: حوزه هنری استان سمنان در بخش جمع آوری خاطرات شهدا و رزمندگان، چاپ کتاب های شعر و داستان و ساخت فیلم و انیمیشن با موضوع هشت سال دفاع مقدس فعالیت های چشمگیری داشته و برنامه های خوبی در دست انجام دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه زمینه تعامل فی ما بین حوزه هنری و ستاد کنگره شهدای استان بسیار فراهم است، خاطر نشان کرد: این نهاد آمادگی هر گونه همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری در سطح استان را دارد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و پرداختن به فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت وظیفه انسانی و ملی همه ما است و حوزه هنری استان سمنان با همراهی هنرمندان متعهد و توانمند در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: کارها و اقدامات مشترکی که از سوی حوزه هنری و ستاد کنگره شهدای استان می تواند انجام گیرد بسیار مغتنم بوده و در برگزاری هر چه بهتر کنگره نیز موثر خواهد بود.

دانایی در پایان اظهار داشت: امیدواریم در بخش های تالیف و تدوین، جمع آوری آثار، سوژه یابی برای تولید فیلم های کوتاه، مستند و انیمیشن و انتشار کتاب عکس دفاع مقدس استان سمنان، شاهد همکاری های خوبی از سوی این دو نهاد باشیم.

معاونان و مسئولان دفاتر تخصصی حوزه هنری استان سمنان و ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان نیز در این نشست به ارائه نظرات و پیشنهادات و تبادل تجربیات پرداختند.