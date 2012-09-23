طرح سیستم یکپارچه کارت پارک هوشمند در خواف اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار خواف از اجرای طرح سیستم یکپارچه کارت پارک هوشمند در این شهر خبر داد.

عبدالحمید عطوفتی گفت: در راستای رفاه حال شهروندان در زمینه مسایل ترافیکی و پارک خودرو در سطح شهر خواف، پروژه سیستم یکپارچه کارت پارک هوشمند در تابستان امسال به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال از محل منابع داخلی شهرداری در خواف به عنوان چهارمین شهر استان اجرا شد بیان کرد: در راستای اجرای این طرح پنج دستگاه هوشمند در خیابان هانصب و برای هفت نفر نیز اشتغال ایجاد شد.

پیاده روهای بردسکن به مناسبت بازگشایی مدارس بهسازی شد

شهردار بردسکن از بهسازی پیاده روهای منتهی به مدارس این شهر به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد.

جعفر سلیمانی گفت: طبق روال همه ساله در ستاد استقبال از مهرماه شهرداری بردسکن پروژه هایی برای زیباسازی و بهسازی معابر شهر تعریف شد.

وی افزود: یکی از این برنامه ها موضوع بهسازی پیاده روهای خیابان های منتهی به مدارس شهر است که در این زمینه تاکنون 80 درصد از این پیاده روها بهسازی شده است.

سلیمانی ادامه داد: بهسازی فضای سبز مدارس و اهدای درخت و گل و گیاه، نظافت محیط پیرامون مدارس، ارسال پیامک های تبریک و همچنین بازدید مسوولان از مدارس شهر از جمله برنامه های قابل توجه شهرداری در زمینه استقبال از آغاز فصل جدید تحصیلی است که به مرور انجام می شود.

ایجاد مناطق گردشگری با همکاری بخش خصوصی در استان

مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ایجاد مناطق چالیدره طرقبه، هفت حوض مشهد، پیشکوه تربت حیدریه، سد کمایستان جغتای، زردشت ششتمد و بوستان سرخاندیز با مشارکت بخش خصوصی را اقدامی در جهت رشد و ارتقای گردشگری در استان ذکر کرد.

محسن لشگری اظهارکرد: توسعه این صنعت بدون تردید بهترین راهکار برای پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در کشور به شمار می رود.

مدیر موسسه توسعه گردشگری با بیان اینکه اجرای زیرساخت های گردشگری در شهرهایی که در این زمینه دارای ظرفیت مناسب هستند در اولویت این موسسه قرار دارد، اظهار داشت: آمادگی داریم تا با همکاری مسئولان این شهرها و بخش خصوصی به ایجاد امکانات جدید و توسعه صنعت گردشگری بپردازیم.

ایجاد زمین ورزشی برای دانش آموزان فریمان از سوی شهرداری

شهردار فریمان از احداث زمین ورزشی برای دانش آموزان این شهر در آستانه ماه مهر خبر داد.

سعید سجادی گفت: باتوجه به بازگشایی مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع زمین های والیبال و فوتبال با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال ایجاد شد که به ساعات ورزش مدارس شهر اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: همچنین باغ ملی، پارک شهر و پارک جنگلی فریمان نیز به منظور اجرای ورزش صبحگاهی به تجهیزات کامل ورزشی مجهز شد.