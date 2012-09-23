فشارهای اقتصادی در همسرآزاری نقش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه فرهنگ دولت آباد فرهنگسرای ولاء، صبح یکشنبه به منظور ارتقای دانش و افزایش مهارت های خانواده ها در خصوص نحوه مواجه با همسر آزاری"کارگاه آشنایی با علل، عوامل و پیامدهای همسر آزاری" را با حضور فرهاد عبادی کارشناس ارشد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار کرد.

فرهاد عبادی امروز در این کارگاه به انواع همسرآزاری اشاره کرد و بیان کرد: خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل، ضرب و شتم همسر، یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی و خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و غیره، مهمترین و شایع ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است.

فشارهای محیطی نقش عمده ای در همــسر آزاری دارند

وی با اشاره به علل همسر آزاری ادامه داد: علاوه بر اختلالات روحی و روانی زوجین، فشارهای محیطی از جمله فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی نیز نقش عمده ای در همــسر آزاری دارند و زمانی که فرد قادر نیست، به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شود.

کارشناس ارشد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کرد: در بیشتر مواقع فرد نمی داند که حرکات و رفتارش برای طرف مقابل آزار دهنده است و از سویی نیز مشاهده کتکها، ناسزاها و رفتارهای ناشایست در خانواده و نیز داشتن افکار خرافی و نادرست ازجمله شک به همسر و ترس از خیانت وی در خانواده، سبب نقش بستن این عوامل در ضمیر ناخودآگاه فرد و تأثیر در زندگی وی می شود.

وی به نظریات پژوهشگران اشاره کرد و افزود: در حقیقت، ریشه همسرآزاری تک علتی نبوده و عوامل بسیاری به ویژه اعتیاد و الکلیسم با آن رابطه ای نزدیک دارند و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همسرآزاری و به ویژه زن آزاری، بخشی از فرهنگ و روال طبیعی زندگی بوده و زنان نیز آن را به عنوان یک مسئله عادی در زندگی خود پذیرفته اند.

عبادی عنوان کرد: اصولا هرچه فرهنگ ضعیفتر و سواد کمتر باشد، آزار همسران نسبت به هم بیشتر و به صورت آزار جسمی شایع است و در طبقات مرفه و تحصیل کرده این معضل بیشتر به صورت آزار روانی وجود دارد که عوارض آن، گاه از آزار جسمی بدتر است.

همسر آزاری عامل بیماریهای صعب العلاج روانی می شود

وی با تعریفی از همسر آزادی اضافه کرد: همسر آزاری، آسیبی است که به آسانی می تواند مقدمه ای برای ابتلا به بیماریهای صعب العلاج روحی و روانی، ایجاد انواع دردهای معده، پادرد، سردرد، ریزش مو، بیماریهای قلبی و همچنین افسردگی، بیماریهای روانی و ... باشد.

عبادی به راهکارهای پیشگیری از همسر آزاری اشاره کرد و اظهار داشت: داشتن این تفکر که هر آنچه بر خود می پسندیم برای دیگران بپسندیم و بالعکس، به عنوان اصل در زندگی خانواده ها باعث پیشگیری از بسیاری از برخوردها در خانواده ها می شود و تفکیک نقشها در خانواده و محل کار، بهترین راه کاهش استرس و عصبیت است.

کارشناس ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در پایان ادامه داد: احترام متقابل راهکاری کارساز است و هنگامی که فرد احترام به ‌خود را یاد نگرفته‌ است و از کودکی با احساس تحقیر زندگی کرده، طبیعتا به دیگران نیز احترام نمی گذارد و این بی ‌احترامی نسبت به فردی که در خانواده از او ضعیفتر است، نمود پیدا می کند.