نابینایان کرجی خودباوری را معنا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال و در کنکور سال 91 برای دومین سال متوالی نابینایان و کم بینایان شهرستان کرج صددرصد قبولی داشته و برگ زرین دیگری از افتخارات علمی، فرهنگی و پژوهشی استان را ورق زدند.

صددرصد داوطلبان روشندل تحت پوشش اداره بهزیستی نه تنها در آزمون سال 91 قبول شدند بلکه با کسب رتبه های بالا موفق به تحصیل در دانشگاه های تراز اول کشور شدند.

بی شک این موفقیت معلولان کرجی، معنای هر چه زیبای روحیه خودباوری است، آنها با اراده و عزم راسخ بر ناتوانی های جسمی غلبه کرده و پیروزی خواست و اراده بر ناتوانی جسمی را تحقق بخشیدند.

این اولین بار نیست که معلولان جسمی کشور توانستند در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی کشور افتخار آفرینی کرده و موفقیت های قابل توجهی را رقم زنند.

اینان الگوهای صبر، ایستادگی و مقاومت هستند و موفقیتشان پیام خواستن توانستن است را عینیت می بخشد.

باید با نپاهی بر عزم استوار اینان بر داشته ها و نعمات بی پایانی که خدا بر ما ارزانی داشته شاکر و بر ناتوانی ها، ضعف ها و کاستی ها غلبه کنیم.

68 نفر از معلولان نا بینا و کم بینای کرجی در مراکز آموزش عالی مشغول تحصیلند

اعظم محبی سرپرست بهزیستی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از تلاشهای بی دریغ مددکاران بهزیستی گفت: تعداد ۱۰نفر معلول نابینا و کم بینای تحت پوشش اداره بهزیستی کرج امسال داوطلب شرکت در کنکور بودند که خوشبختانه همگی آنها موفق شدند در مراکز آموزش عالی پذیرفته شوند.

محبی افزود: از بین این پذیرفته شدگان یک نفر در مقطع دکتری، یک نفرکارشناسی ارشد داشگاه سراسری و هشت نفر در مقطع کارشناسی قبول شدند.

وی تصریح کرد: از بین آنها دو نفر در دانشگاه تهران و مابقی در دانشگاههای آزاد و پیام نور پذیرش شدند.

محبی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۶۸ نفر از معلولان نابینا و کم بینای تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کرج در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین میزان شهریه پرداختی به دانشجویان روشندل نیازمند واجد شرایط تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کرج در نیم سال اول سال جاری را 263 میلیون 936 هزار و 801 ریال عنوان کرد.