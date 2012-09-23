همایش تبیین اقتصاد مقاومتی و مقابله همه جانبه با تحریم ها در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، استاتدار استان مرکزی ظهر یکشنبه در این همایش گفت: مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی یکی از راهبردهای برون رفت از تحریم های دشمنان است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: باید با کاهش وابستگی ها به بخش دولت و توانمند سازی بخش خصوصی در مسیر خودکفایی کشور حرکت کرد.

وی با بیان این که تحریم های اقتصادی علیه ایران شدیدترین نوع تحریم ها علیه یک کشور بعد از جنگ جهانی دوم است گفت: ملت ایران ملتی هوشمند و اندیشمند است که توانسته 33 سال در برابر این تحریم ها ایستادگی کرده و نه تنها عقب نکشیده اند بلکه توانسته اند با حرکت در میسر رشد و تعالی پله های پیشرفت در حوزه های مختلف علمی را بپیماید.

استاندار استان مرکزی مدیریت مصرف در کنار فرهنگ سازی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی دنیا علیه ایران دانست و افزود: باید با استفاده حداکثری از زمان، حذف هزینه های سربار و ایجاد تعادل در مصرف اقتصاد مقاومتی را در جامعه پیاده کرد.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به تهدیدهای اسرائیل مبنی بر ره راه اندازی جنگ علیه ایران بیان داشت: اسرائیلی که نتوانست در برابر تنها تغذیه فکری ایران به رزمندگان لبنان در جنگ 33 روزه ایستادگی کند چگونه می خواهد در برابر قدرت نظامی ما بایستد؟

وی ادامه داد: همه دنیا خبر از اوضاع نامناسب اسرائیل و مشکلات درونی این کشور دارند و نخست وزیر ملعون اسرائیل باید بجای تهدیدهای بی اساس ایران چاره ای برای حل مشکلات خود بیاندیشد.