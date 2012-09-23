به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی 25 مردادماه سال جاری در آذربایجان شرقی را در دستور کار داشتند.

در آغاز بررسی دو فوریت مهدی هاشمی نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که از طراحان اصلی این طرح دو فوریتی است طی سخنانی اظهار داشت: مردم آذربایجان در خط مقدم دفاع از کشور در مقابل هر تهدید و بحرانی بوده و هم اکنون خود دچار حادثه شده اند هرچند که این بحران در مقابل عزم مردم آذربایجان کوچک است.

وی ادامه داد: ممکن است این حادثه برای هر کسی و در هر نقطه‌ای پیش آید. 80 درصد سکونت‌گاه‌های ایران در مناطق آسیب پذیر مستقر شده است. متاسفانه وزارت کشور خصوصاً ستاد مدیریت بحران و وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری از دستگاه ها های دیگر پای کار نبودند و هنوز تکلیف واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی روشن نیست.

هاشمی افزود: با توجه به مشکلات موجود، این طرح با امضای 46 نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد تا بتوانیم بخشی از انتظارات به حق مردم آذربایجان را تامین کنیم.

در ادامه بزرگواری نماینده بهمئی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: همه جای ایران سرای من است اگر به بند 9 اصل سوم قانون اساسی توجه کنیم باید این طرح را جامع‌تر ببینیم زیرا کل ایران در خطر زلزله قرار دارد. باید براساس عدالت حرکت کنیم و تبعیض ناروا نداشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر تصویب کنیم که 800 هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه به حل مشکل مردم آذربایجان شرقی اختصاص یابد دردهای این خانواده‌ها التیام داده نمی‌شود چرا قانون را جزئی ببینیم.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: با ماموریتی که مجلس به کمیسیون بهداشت داد، بعدازظهر پنجشنبه بازدیدی از مناطق زلزله زده داشتیم. متاسفانه به علت وجود سرمای شدید در هر جا که مراجعه کردیم نگرانی مردم در خصوص مسکن بود.

وی ادامه داد: دولت تلاش زیادی انجام داده اما مشکل این است که طرح اسکان موقت را اجرا نکردند و هم اکنون هم نتوانستند مشکل را حل کنند. همه نگرانی مردم از بابت مسکن بود با اینکه خیرینی به منطقه آمده‌اند اما مردم منطقه از نظر سرویس بهداشت و حتی دوش حمام مشکل دارند. فصل سرما است و احشام آنها در کنار چادرها قرار دارند و خطر انتقال بیماری مشترک انسان و دام و انواع آنفلوانزا وجود دارد.

شهریاری گفت: از 3 بیمارستان بازدید شد. یکی از بیمارستان ها که قرار بود هفته دولت افتتاح شود در جریان زلزله فرو ریخته و 47مرکز بهداشت و درمان آسیب جدی دیده‌اند. مردم پول ندارند و خدمات بهداشتی و درمانی باید آنجا رایگان باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت بحران کشور کمکی به بهداشت نکرده و مشکل آب آشامیدنی همچنان در برخی مکان ها وجود دارد. اینکه گفته می‌شود 45 روزه می‌توانیم مسکن دائمی بسازیم قطعاً اتفاق نخواهد افتاد. مردم نگران گرگ‌ها و حمله آنها هستند. دولت به تنهایی نمی‌تواند مسکن را آماده کند یک بسیج همگانی باید در کشور اعلام شود تا این مشکلات حل شود. مردم می‌گویند مسئولان می‌آیند و با ما عکس می‌گیرند و از کمک خبری نیست؟

محمدقسیم عثماین نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ما باید طرح جامعی برای بازسازی همه نقاطی که دچار حادثه غیرمترقبه می‌شوند داشته باشیم.

وی ادامه داد: اینکه چند ماه پس از زلزله، قانونی را برای حل مشکلات موجود بنویسیم در شان قانون گذار نیست. این طرح یک مسکن است در حالی که باید حراجی کنیم. وقتی حادثه غیرمترقبه پیش می‌آید باید بدانیم که چه کنیم و این منحصر به آذربایجان شرقی نیست.

عثمانی خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح هیچ اتفاقی در آذربایجان شرقی نمی‌افتد. باید طرحی ارایه شود که روند بازسازی مناطق زلزله زده در هر جا سرعت داده شود. اگر محتویات طرح را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که موضوعات مختلف این طرح با قانون برنامه مغایر است بنابراین از این طرح چیزی به مردم نمی‌رسد.

سیدمهدی هاشمی که در دفاع از دو فوریت این طرح صحبت کرده بود، این بار به عنوان موافق با دو فوریت اظهار داشت: برای تهیه این طرح کار فشرده‌ای انجام شده است. 41 روز از حادثه آذربایجان شرقی می‌گذرد و ما تجربه زلزله رودبار، لرستان و بم را داریم. بیش از 120 صفحه مصوبه در مورد بم آورده‌ایم از این مصوبات در طرح مذکور استفاده شده است. برای اینکه ستادی تشکیل شود تا برای حل مشکلات و تسریع در روند بازسازی از بودجه سالانه استفاده کند اگر با این طرح مخالفت شود نه تنها محدودیت های قانونی اجازه کار نمی‌دهد بلکه روند بازسازی بسیار کند پیش می‌رود. و در فصل سرما مردم دچار مشکل می‌شوند.

وی از نمایندگان خواست تا با دو فوریت این طرح موافقت کنند.

اما در نهایت نمایندگان مجلس با 99 رای موافق، 74 رای مخالف و 26 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

سپس مجلس برای یک فوریت رای گیری کرد و نمایندگان مجدداً با 110 رای موافق، 55 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 237 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.