اجرای طرح شبنم از فروش کالاهای قاچاق پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله فصیحی رامندی ظهر یکشنبه در سومین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: تمامی کالاهای مشمول طرح شبنم باید تا دو ماه آینده کد گذاری شوند تا امکان کنترل و بازرسی بر کالاهای قاچاق به شکل بهتر و روان تری فراهم شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح شبنم تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات و همچنین اطمینان مردم از افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق و جعل در بازار است.

مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در این طرح امکان بازرسی برای عموم مردم فراهم شده است تا بتوانند از اصالت کالاهای خریداری شده اطمینان حاصل کرد ه و در شناسایی عوامل توزیع کالاهای قاچاق و جعلی دولت را یاری کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یادآورشد: اقلام مشمول طرح شبنم در حال حاضر شامل لوازم خانگی، رایانه و تعلقات آن، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع تلفن همراه و انواع اسباب بازی است که تمامی این کالاها در سطح استان باید توسط واحدهای صنفی دارای بارکد مخصوص باشند و کالاهایی که فاقد کد رهگیری شبنم باشند به عنوان کالای قاچاق ضبط و موضوع به محاکم تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

