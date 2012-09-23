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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

ابراهیمی خبر داد:

اجرای 90 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس در ابرکوه

اجرای 90 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس در ابرکوه

ابرکوه - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه از اجرای 90 برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان ابرکوه خبر داد.

سیف الله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس بیش از ۹۰ برنامه فرهنگی توسط ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه اجرا می شود که از عمده ترین آنها می توان به ایجاد نمایشگاه هفته دفاع مقدس، سرکشی از خانواده های معظم شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس،شرکت بسیجیان در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه و برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب اشاره کرد.

وی بیان داشت: به صدا در آمدن زنگ مقاومت در مدارس، گردهمایی بسیجیان و رزمندگان، برگزاری یادمان شهدا، حضور رزمندگان در مدارس و بیان خاطرات، مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود توسط بسیج دانشجویی وتجلیل از بسیجیان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس بخش دیگری از این برنامه ها را تشکیل می دهد.

ابراهیمی یادآور شد: تبین حماسه بزرگ عملیات ثامن الائمه و تجلیل از فرماندهان شهید این عملیات نیز یکی دیگر از برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان است.

کد مطلب 1703049

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