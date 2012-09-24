گفتگو با برادر جوان ترین سردار شهید کشور/ در دهلران چه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ کلمه آشنا برای شیرمردان و شیرزنان دوران دفاع مقدس است و از این رو برای پاسداشت عزیزانی که جانانه کمر همت را برای پیروزی انقلاب بستند گفتگویی با رزمنده ای بسیجی و ایثارگر داشته ایم.

شهید غلامرضا بازدار یکی از جوان ترین سردارن کشور است سرداری که با شلیک مستقیم توپ تانک به درجه شهادت نائل می شود و مادرش که مدتها بود وی را ندیده بود با نیم تنه پیکر وی مواجه شده و خم به ابرو نیاورد چون می دانست که غلام رضا شهید خواهد شد از این رو مصاحبه ای با برادر این شهید سرهنگ پاسدار عبدالرضا بازدار فرمانده پیشین سپاه ناحیه دهلران و از یادگاران دفاع مقدس درباره خاطرات وی از برادر شهیدش ترتیب دادیم.

سرهنگ پاسدار عبدالرضا بازدار گفت: انقلاب که پیروز شد برای نگهداری از دستاوردهای این انقلاب نیاز به حراست و حفاظت بود و افرادی باید در صحنه می بودند که از این انقلاب دفاع کنند.

خاطرات شیرین

وی بیان داشت: شیرین ترین خاطرات در دوران دفاع مقدس پیروزیهای رزمندگان در دفاع بود و وقتی رزمندگان در عرصه دفاع موفقیت به دست می آوردند بسیار برایم خوشحال کننده بود.

وی گفت: دشمن به ناحق جنگ را بر ما تحمیل کرده بود و بخش زیادی از خاک کشور عزیزمان را تصرف کرده بود اما دشمن دید که رزمندگان ما پیروزی های عظیمی همچون فتح المبین، عملیات بیت المقدس و عملیات محرم کسب کردند.

سرهنگ بازدار بیان داشت: شهرستان دهلران از روزهای ابتدا وارد جنگ شد چرا که به مرز نزدیک بود و دشمن در روزهای اول توانست بخش عمده ای از خاک ما را تصرف کند وهیچ نیرویی مقابل آن نبود ولی خوشبختانه مردم دهلران 18 روز بدون ابتدایی ترین امکانات از شهر نگهبانی کردند و قاطعانه نگذاشتند شهر سقوط کند.

وی گفت: دشمن با امکانات بسیار قوی و از طرفی لشکر 10 زرهی عراق در روزهای ابتدایی جنگ از منطقه شرهانی و چنگوله به سمت چم سری و نهرعنبر و بیات حرکت کرد و جاده دهلران به سمت خوزستان را به تصرف خود درآورد و ارتباط دهلران با خوزستان قطع شد ولی خوشبختانه دشمن نتوانست شهر موسیان دهلران و روستاها را به تصرف خود در بیاورد.