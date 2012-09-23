  1. حوزه و دانشگاه
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

جزئیات انتخاب واحد کارشناسی ارشد مجازی در پیام نور اعلام شد

جزئیات انتخاب واحد کارشناسی ارشد مجازی در پیام نور اعلام شد

نحوه انتخاب واحد پذیرفته شدگان ارشد مجازی دانشگاه پیام نور در سامانه جامع گلستان و طبق زمانبندی تعیین شده در تقویم آموزشی این دانشگاه صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه پیام نور تا جمعه 7 مهرماه ادامه دارد.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام، اطلاعات انتخاب واحد دانشجویان بر روی سامانه مدیریت یادگیری (LMS) قرار خواهد گرفت و دانشجویان جدید با نام کاربردی و رمز عبور همچنین دانشجویان ورودیهای قبل از ترم جاری با همان اطلاعات قبلی می­توانند وارد سیستم شوند. 

امسال در 118 رشته محل پذیرش دانشجو صورت گرفته و تعداد 9707 نفر در ترم جاری پذیرش شده اند.
 
از بین 9707 پذیرفته شده دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور سهم دانشجویان در رشته الهیات  19/11 درصد، در رشته مدیریت و اقتصاد و حسابداری 69/11 درصد، علوم تربیتی و روانشناسی 48/5 درصد، در رشته علوم پایه 04/14 درصد، رشته ادبیات و زبانهای خارجه 94/32 درصد، در رشته علوم اجتماعی 48/16، رشته فنی و مهندسی 41/6 درصد، در رشته هنر 86/0 درصد و رشته علوم کشاورزی 87/0 درصد بوده است.
 
در پورتال سازمان سنجش برای هر دانشجوی پذیرفته شده نام رشته محل به همراه کد رشته محل نمایش داده می­شود که درصورت مراجعه به دفترچه شماره 2 این سازمان نام دانشگاه و رشته / گرایش پذیرفته شده مشخص خواهد شد.
 
برای دانشجویان الکترونیکی، تمام واحدهای درسی غیرنظری شامل دروس عملی، دروس آزمایشگاهی، دروس نظری و عملی، دروس سمینار و روش تحقیق به صورت سنتی و حضوری با سایر دانشجویان سنتی برگزار می­شود.
کد مطلب 1703053

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