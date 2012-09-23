جزئیات انتخاب واحد کارشناسی ارشد مجازی در پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه پیام نور تا جمعه 7 مهرماه ادامه دارد.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام، اطلاعات انتخاب واحد دانشجویان بر روی سامانه مدیریت یادگیری (LMS) قرار خواهد گرفت و دانشجویان جدید با نام کاربردی و رمز عبور همچنین دانشجویان ورودیهای قبل از ترم جاری با همان اطلاعات قبلی می­توانند وارد سیستم شوند.

امسال در 118 رشته محل پذیرش دانشجو صورت گرفته و تعداد 9707 نفر در ترم جاری پذیرش شده اند.

از بین 9707 پذیرفته شده دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور سهم دانشجویان در رشته الهیات 19/11 درصد، در رشته مدیریت و اقتصاد و حسابداری 69/11 درصد، علوم تربیتی و روانشناسی 48/5 درصد، در رشته علوم پایه 04/14 درصد، رشته ادبیات و زبانهای خارجه 94/32 درصد، در رشته علوم اجتماعی 48/16، رشته فنی و مهندسی 41/6 درصد، در رشته هنر 86/0 درصد و رشته علوم کشاورزی 87/0 درصد بوده است.

در پورتال سازمان سنجش برای هر دانشجوی پذیرفته شده نام رشته محل به همراه کد رشته محل نمایش داده می­شود که درصورت مراجعه به دفترچه شماره 2 این سازمان نام دانشگاه و رشته / گرایش پذیرفته شده مشخص خواهد شد.

برای دانشجویان الکترونیکی، تمام واحدهای درسی غیرنظری شامل دروس عملی، دروس آزمایشگاهی، دروس نظری و عملی، دروس سمینار و روش تحقیق به صورت سنتی و حضوری با سایر دانشجویان سنتی برگزار می­شود.