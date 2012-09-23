مجلس درصدد تصویب قانونی جامع برای مناطق زلزله زده است

الهویردی دهقانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح دو فوریتی تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده برای باز گذاشتن دستان دولت جهت یاری به زلزله زدگان آذربایجان شرقی بود اما دوستان مجلسی با مطالعه متن طرح صلاح دیدند تا این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح و نواقص احتمالی رفع گردد.

وی در پاسخ به این سوال که اسکان زلزله زدگان در مناطق زلزله زده هم اکنون در چه وضعی قرار داد اظهار داشت: روند کمک رسانی ها خوب است و دستگاه های ذیربط برای اسکان مردم در فصل سرما اقدام سریع خود را برای ایجاد سازه های موقت آغاز کرده اند و سر پناه هایی با چارچوب فلزی در ابعاد 3*4 - 6*4 و6*3 برای زلزله زدگان در حال احداث است تا اثرات سرما بر آنها و فرزندانشان به حداقل برسد.

امروز پس از اظهارات موافق و مخالف مجلس با 99 رای موافق، 74 رای مخالف و 26 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند. تصویب دوفوریت این طرح نیازمند موافقت دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود. 41 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.



سپس مجلس برای تصویب یک فوریت طرح وارد رای‌گیری شد که مجدداً نمایندگان با 110 رای موافق، 55 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 237 نماینده حاضر به یک فوریت این طرح نیز رای ندادند. 45 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.



به گزارش مهر، مخالفان با طرح مذکور معتقدند به جای تبعیض قائل شدن بین مناطق دچار حادثه باید طرح جامعی برای حوادث غیرمترقبه کل کشور اندیشیده شود زیرا تمام موضوعاتی که در طرح تهیه شده گنجانده شده جزو اختیارات دولت است و هم اکنون دولت می‌تواند از این اختیارات استفاده کند .



از سوی دیگر موافقان فوریت این طرح تاکید داشتند دولت طبق وعده‌ای که داده نمی‌تواند 45 روزه مسکن دایم برای ساکنان مناطق زلزله زده تهیه کند، مشکلات زیادی گریبان مردم این مناطق را گرفته است و هرچه زودتر باید به روند بازسازی سرعت داده شود.



در نهایت نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت این طرح موافقت نکردند و طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد در حالی که با این وضعیت در صورت بررسی در کمیسیون و حتی تصویب در مجلس نیز طراحان به هدف خود مبنی بر تسریع در روند بازسازی نخواهند رسید.