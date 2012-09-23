برگزاری هفته ملی کودک برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان با اشاره به فرارسیدن روز جهانی کودک اظهار کرد: امسال برای اولین بار در کشور، سازمان ها ، نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه کودک طی رویکردی همگرایانه با هدف هم افزایی هرچه بیشتر، به همت و تلاش پیگیرانه «دبیرخانه کشوری رشد و تکامل همه جانبه ی کودکان» (متشکل از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی) اقدام به برگزاری مراسم هفته ملی کودک می نمایند.

وی ادامه داد: این مراسم با شعار «کودک، خانواده و جامعه» از 15 لغایت 21 مهر ماه در سراسر کشور به صورت منسجم و یکپارچه برگزارمی شود.

قربان با اشاره به روزشمار ایام این هفته، تصریح کرد: شنبه 15 مهر تا جمعه 21 مهر به ترتیب با عناوین «کودک، رسانه و خانواده»، «کودک، خانواده و جامعه»، «تربیت، کودک و بازی»، «حقوق کودک»، «کودک و ایمنی»، «کودکان با نیازهای خاص» و«کودک، مسوولیت‌های اجتماعی و طبیعت» نام‌گذاری شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بااشاره به نقش موثرادارات کل آموزش و پرورش کشور به عنوان عضو اصلی دبیرخانه کشوری در برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم با رنگ و بوی ارزش های اسلامی و ایرانی خاطر نشان کرد: دستورالعمل اجرایی برگزاری مراسم فوق با امضای حاجی بابایی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال شده است.