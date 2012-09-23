170 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری کرمانشاه تاسیس شد

رضا رحیمی با اشاره به بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی تولیدات شرکت های دانش بنیان گفت: تولید ریک، رایزرهای انتقال آب در زمین های کشاورزی، ماشین کاشت بذر نشا، تولید چهارصد مرغ در یک کانکس دوازده متری و بدست آوردن قیر طبیعی که قبلا به شکل خام از استان خارج می شد از جمله پیشرفت هائی است که توسط پارک علم و فناوری کرمانشاه مدیریت شده اند و با ثبت شرکت های دانش بنیان در این پارک به نتیجه رسیده است.

وی افزود: تمام این طرح ها توسط جوانان تحصیل کرده کرمانشاهی ارائه شده است که بیشتر آنها برای اولین بار در کشور است که باعث در آمد زائی، اشتغال و شکوفائی اقتصادی استان می شوند.



وی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده طرح های دیگری نیز در دست اقدام است که منجر به تاسیس شرکت های دانش بنیان جدید در استان کرمانشاه خواهند شد.

رحیمی در خصوص قبول طرح های ارائه شده به پارک علم و فناوری گفت: این طرح ها از نظر ماهیت علمی مورد بررسی قرار می گیرند، این بررسی توسط اساتید برجسته دانشگاه صورت گرفته و پس از تایید نهائی، طرح ارائه شده با نظارت استاد موافق پیگیری می شود تا به نتیجه لازم برسد.

معاون پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: وام های کم بهره و حتی وام های بدون بازگشت از جمله خدمات پارک به نخبگان و صاحبان طرح های دانش بنیان است.

وی برگزاری دوره های تخصصی و حضور رایگان این شرکت ها در نمایشگاه های مختلف علمی- پژوهشی را خدمت دیگر پارک علم و فناوری به شرکت های دانش بنیان معرفی کرد.



رضا رحیمی ادامه داد: معافیت مالیاتی محصولات شرکت های دانش بنیان تقریبا دو سال پیش به تصویب رسیده است اما در این راستا آئین نامه های اجرائی دیگری هم هست که اگر در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت به تصویب برسند باعث توسعه و ترقی هر چه بیشتر پارک های علم و فناوری خواهند شد.

وی در مورد بهره گیری تمام نخبگان استان از پارک های علم و فناوری گفت: در شهرستان های اسلام آباد غرب،سنقر و کنگاور مراکز رشد پارک علم و فناوری کرمانشاه را راه اندازی کرده ایم و در شهرستان های روانسر و سرپل ذهاب نیز مجوز های لازم را از وزارت علوم گرفته ایم ودر حال ایجاد مراکز رشد در این دو شهرستان هستیم.

وی افزود: امیدواریم با احداث این پنج مرکز رشد شهرستانی، مخترعین و نوآوران استان را در نزدیکترین مکان به محل سکونتشان پوشش بدهیم و با حذف رفت و آمد های اضافی گامی در جهت اجرای عدالت برداریم.

رحیمی ادامه داد: پس از تاسیس مراکز رشد پارک علم و فناوری در شهرستان های اسلام آباد غرب،سنقر و کنگاور بیش از 30 طرح از این سه شهرستان داشته ایم که بیشتر به تولید کالا و محصول مرتبط می شوند.

قائم مقام پارک علم و فن آوری گفت: صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه تشکیل شده و قرار است از محل اعتبارات اختصاص یافته به این شرکت ها بودجه اختصاص یابد.

وی از تصویب بودجه سه هزار میلیارد تومانی برای صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان کشور خبر داد و افزود: با تصویب این بودجه و تصویب قانون معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری به عنوان مناطق آزاد تجاری کشور معرفی می شوند.