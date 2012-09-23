نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) با حضورآیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه و تولیت آستان مقدس قم و سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در صحن جوادلائمه حرم مطهر حضرت معصومه(س) گشایش یافت.

عفاف و حجاب، کودک و نوجوان، دهه کرامت و عرضه متبرکات آستان مقدس حضرت معصومه(س) از جمله بخش های این نمایشگاه هستند.

یادآور می شود: این نمایشگاه به همّت آستان حضرت معصومه(س) و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مساحتی قریب به 2000 متر در صحن جوادالائمه(ع) حرم مطهر حضرت معصومه(س) افتتاح شد و علاقمندان میتوانند از ساعت 9 صبح تا بعد از نماز مغرب و عشا از این نمایشگاه بازدید کنند.

این نمایشگاه تا پنج روز پس از میلاد امام رضا(ع) برپا خواهد بود.

