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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

همزمان با دهه کرامت/

نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در قم افتتاح شد

نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در قم افتتاح شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه کرامت نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در صحن جواد‌الائمه حرم حضرت معصومه(س) افتتاح شد.

به گزارش خبرنگارمهر، نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع)  با حضورآیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه و تولیت آستان مقدس قم و سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در صحن جوادلائمه حرم مطهر حضرت معصومه(س) گشایش یافت.

عفاف و حجاب، کودک و نوجوان، دهه کرامت و عرضه متبرکات آستان مقدس حضرت معصومه(س) از جمله بخش های این نمایشگاه هستند.
 
یادآور می شود:  این نمایشگاه به همّت آستان حضرت معصومه(س) و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مساحتی قریب به 2000 متر در صحن جوادالائمه(ع) حرم مطهر حضرت معصومه(س) افتتاح شد و علاقمندان میتوانند از ساعت 9 صبح تا بعد از نماز مغرب و عشا از این نمایشگاه بازدید کنند.
 
این نمایشگاه تا پنج روز پس از میلاد امام رضا(ع) برپا خواهد بود.
 
کد مطلب 1703061

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