انتقاد از تفسیر خلاف قانون هیات رئیسه مجلس پیرامون نحوه قرائت بیانیه ها در پارلمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه در بررسی دو فوریت طرح استفساریه ماده 115 آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند.

در آغاز بررسی دو فوریت طرح استفساریه، حمید رسایی نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان طرح ماده 115 آیین نامه داخلی مبنی بر چگونگی تهیه متن بیانیه های مجلس درباره موضوعات مهم ملی و بین المللی و مناسبت های مهم را قرائت کرد.

وی ادامه داد: چندی پیش بخشنامه ای از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه صادر شد که از نمایندگان خواسته شد قبل از تهیه بیانیه و به امضا رساندن آن، متن بیانیه را به رویت هیات رئیسه برسانند.

وی ادامه داد: چرا نمایندگان باید وقتی متن بیانیه ای به امضای بیش از نصف نمایندگان رسیده است آن را به هیات رئیسه نشان دهند. وقتی نصف نمایندگان پای بیانیه ای را امضا می کنند یعنی با موضوع بیانیه موافق هستند و نیازی به تایید هیات رئیسه ندارد.

نماینده تهران ادامه داد: اعضای هیات رئیسه تاکید کرده اند در آیین نامه آمده که بیانیه باید در خصوص مسائل مهم مملکتی، بین المللی یا مناسبت های خاص باشد و تشخیص این موضوع که آیا متن بیانیه مطابق با این مسائل است با هیات رئیسه مجلس است.

رسایی ادامه داد: من و بسیاری از همکاران این را بر خلاف نص صریح آیین نامه داخلی مجلس می دانیم. عزیزان ما در هیات رئیسه گفتند برخی موارد پیش آمده که نمایندگان نامه ای را امضا می کنند که خیلی اهمیت ندارد.

وی گفت: اما ما می گوییم تشخیص این موضوع با مجلس است حتی اگر قرار باشد از یک نفر تشکر کنند شما هستید که باید نمایندگان را قانع کنید که اینگونه نامه ها را امضا نکنند اما اگر امضا کردند یعنی این موضوع از نظر نمایندگان مهم است.

رسایی گفت: هیات رئیسه مجلس از ماده 115 آیین نامه داخلی یک تفسیری دارد و می خواهد به آن تفسیرعمل کند اما بر اساس قانون تفسیر قانون عادی با مجلس است.

تفسیر هیات رئیسه مجلس در این مورد خیلی محدود کننده است. چطور می شود نظر نصف مجلس در مورد موضوعی یک چیز باشد و دوستان ما در هیات رئیسه بگویند نظر ما چیز دیگری است. این درست است که ما نمایندگان باید در امضا کردن نامه ها و بیانیه ها مراقبت کنیم و هر نامه ای را امضا نکنیم اما به هر صورت اگر نصف بعلاوه یک نفر نمایندگان مجلس پای بیانیه ای را امضا کنند آن بیانیه باید خوانده شود من احساس خطر کردم از تفسیر هیات رئیسه نسبت به این ماده قانونی، که حق قانونی مجلس است.

در ادامه بررسی این دو فوریت مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ماده 115 کاملا شفاف و روشن است و مطرح کردن چنین بحثی تضعیف آیین نامه داخلی مجلس است که با صرف ساعت ها تلاش اصلاح شده است.

وی ادامه داد: کجا سراغ دارید که هیات رئیسه مجلس بیانیه ای در خصوص مسائل مهم مملکتی، مناسبت های مهم و مسائل بین المللی بوده باشد و جلوی قرائت آن را گرفته باشد.

وی ادامه داد: اگر هیات رئیسه در این باره تخلفی کرد می توان نسبت به آن تدبیر کرد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مجلس نماد مردم سالاری دینی است. اینجا خانه ای است که باید بدانیم مردم از ما چه می خواهند. هر حرکتی که موجب شود خود سانسوری یا فیلتر از جانب کسانی که مردم آنها را برگزیده باشند صورت بپذیرد، درست نیست. این موضوع هم که کسانی خود را برتر از جمع نمایندگان بدانند منطبق با قانون اساسی نیست. نباید اجازه داد به راه های مختلف جلوی صحبت نمایندگان گرفته شود ما باید بلندگوی مردم باشیم.

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مخالفت با دو فوریت ابن طرح گفت: ما قرار نیست تصمیم احساسی بگیریم قرار هم نیست تصویه حساب گروهی و جناحی داشته باشید قرار است برای حفظ شان و جایگاه مجلس تصمیم بگیریم.

وی گفت: در همین مجلس برای حمایت از مرتضوی امضا گرفته شد. مگر قرار است با هم تعارف داشته باشیم. بیانیه ای را جلوی نماینده می گذارند که امضا کند و نماینده چون وقت ندارد بخواند، آن را امضا می کند همانطور که 164 نماینده نامه حمایت از مرتضوی را امضا کردند اما تعدادی گفتند نامه را نخوانده بودند.

وی از نمایندگان خواست با دو فوریت این طرح موافقت نکنند و اجازه دهند که موضوع در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرا گیرد.

علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران به عنوان آخرین موافق با دو فوریت این طرح گفت: موضوع بسیار مهم است و تفسیر هیات رئیسه از ماده 115 خلاف نص صریح این ماده است.

وی ادامه داد: استفساریه ای از ماده 115 مطرح شده تا از حق و حقوق نمایندگان دفاع کند. تفسیر هیات رئیسه مجلس بر خلاف شان و جایگاه نمایندگی است.

وی ادامه داد: وقتی نمایندگان درایت خود را در تایید بیانیه ای اعمال می کنند جای اعمال نظر نیست و این توهین است.

زاکانی گفت: صورت مسئله این است که بیش از نصف نمایندگان مجلس تشخیص می دهد اما یک نفر در هیات رئیسه تشخیص خود را مقابل تشخیص بیش از نصف نمایندگان مجلس قرار می دهد بهتر است هیات رئیسه تجدید نظر کند و بنای کار غیر قانونی گذاشته نشود.

به گزارش مهر، پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان مجلس با 92 رای موافق، 87 رای مخالف و 25 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با 2 فوریت این طرح موافقت نکردند.

مجلس برای یک فوریت وارد رای گیری شد که مجددا نمایندگان مجلس با 96 رای موافق، 75 رای مخالف و 19رای ممتنع از 228 نماینده حاضر به یک فوریت آن نیز رای ندادند.

بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.