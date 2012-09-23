تیم اسنوکر پاکدشت در راه مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم پس از برگزاری یک دوره مسابقه انتخابی که در پایگاه قهرمانی المپیک برگزار شد با شکست رقبای خود توانستند جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کنند.

سبز پوشان نیروی انتظامی تیر اندازان برتر پاکدشت

در یک دوره مسابقه تیراندازی که میان جمعی از کارکنان ادارات در باشگاه تیراندازی دانیال برگزارشد، سبز پوشان نیروی انتظامی تیر اندازان برتر پاکدشت انتخاب شدند.

شرکت کنندگان در دو بخش تیمی و انفرادی به رقابت پرداختند که در قسمت انفرادی سرهنگ نیکجو فرمانده نیروی انتظامی پاکدشت با 82 امتیاز مقام اول را کسب کرد و سرگرد علیزاده نیز از نیروی انتظامی پاکدشت با 80 امتیاز دوم شد و حجت کرمانی از تیم آتش نشانی و سید احمد اسدی از منابع طبیعی و آبخیزداری با کسب 60 امتیاز به مقام سوم دست یافتند.

در بخش تیمی نیز سبز پوشان نیروی انتظامی پاکدشت گوی رقابت را از سایر تیمها ربودند و با کسب 218 امتیاز قهرمان مطلق این رقابت شدند و تیم منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با کسب 149 امتیاز دوم شد و تیم هلال احمر با 119 امتیاز به مقام سوم رسید.

کاراته بانوان پاکدشت روی نوار پیروزی

بانوان کاراته کار پاکدشت با حضور در مسابقات قهرمان کشوری سبک"کان ذن ریو" مدالهای رنگارنگی به ویترین افتخارات ورزشکاران بانوی این شهرستان افزودند.

این مسابقات در دو بخش کمیته و کاتا برگزار شد، در بخش کمیته، زهرا تاجیک و مهدیه خان محمدی مقام اول را در رده بزرگسالان، زهرا حاجیان مقام دوم در رده نوجوانان وبهاره فردی و زهرا دژآگاه مقام سوم در رده بزرگسالان و جوانان کسب کردند.

در بخش کاتا مهسا راسخ، مهدیه رمضانی و هانیه مهرابی مقام اول کاتای تیمی،نرگس زندیه مقام دوم کاتای انفرادی را کسب کردند.

بوسه فوتبالیستهای برتر بر جام قهرمانی

سرانجام جام رمضان فوتسال پاکدشت که در چهار رده نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان جریان داشت با معرفی قهرمانان هر رده پایان یافت .

با برپایی 225 بازی و شرکت 1090 بازیکن در این مسابقات رکورد شهرستان پاکدشت از لحاظ تعداد بازی برگزار شده در استان تهران به ثبت رسید.

این مسابقات در رده سنی بزرگسالان که با حضور 63 تیم برگزار شد، رقابتها با حساسیت زیادی توسط تماشگران دنبال می شد که در نهایت تیمهای مرحوم شریفی، پایگاه امام رضا(ع) و مرصاد یبر به مقام اول تا سوم دست یافتند.

رقابت در رده سنی پیشکسوتان نیز از لحاظ حساسیت دست کمی از رقابتهای بزرگسالان و جوانان نداشت و طی این رقابتها 18 تیم طی 40 بازی مقابل هم ایستادند که در نهایت تیمهای دست چین، شهید وحید و جاویدان با کنار زدن رقبا بر سکوی اول تا سوم ایستادند.

مسابقات فوتسال رده سنی نونهالان نیز با شرکت 14 تیم به انجام رسید که این مسابقات با قهرمانی تیم اداره ورزش و جوانان به پایان رسید که تیمهای شهید همت و دریادلان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان هم این تیم دست چین بود که با شکست رقبا جام قهرمانی را به روی سر برد و تیم جواد الائمه نائب قهرمانی را کسب کرد و تیم شهید وحید هم بر سکوی سوم ایستاد .

گفتنی است، علاوه بر مسابقات فوتسال در رده های سنی مختلف جام ادارت شهرستان پاکدشت در رشته فوتسال برگزار شد که در این مسابقات هشت تیم حاضر بودند که در سالن 1200 نفره شهدای پاکدشت به مصاف هم رفتند که در پایان تیم آتش نشانی مقتدرانه عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای اداره ورزش و جوانان و اداره گاز نیز دوم و سوم شدند.

اختتامیه جشنواره ورزشی فرهنگی تابستانه پاکدشت

سرانجام با پایان یافتن تابستان، قطار جشنواره تابستانه ستاد اوقات فراغت شهرستان پاکدشت به ایستگاه آخر رسید و با اهدای جوایز به برگزیدگان رشته های مختلف این جشنواره رسماً به کار خود پایان داد.

دوچرخه سواری، دو ومیدانی، پیاده روی خانوادگی، والیبال، بسکتبال و فوتسال و برگزاری ده ها رشته متنوع ورزشی از جمله بخشهای مختلف این جشنواره بود که در مراسم اختتامیه نفرات اول تا سوم این رقابتها جوایز خود را از مسئولان ستاد اوقات فراغت شهرستان پاکدشت دریافت کردند.

در این جشنواره که با برنامه های شاد و متنوع همراه بود، باستانی کاران و اسکیت سواران با هنرنمایی خود در این جشنواره لحظات مهیجی را برای حاضران رقم زدند تا اختتامیه تابستانی گرم و شادی برای شرکت کنندگان در این جشنواره رقم بخورد .

رئیس اداره ورزش و جوانان که همراه با اداره فرهنگ و ارشاد و سپاه پاسداران ستاد اوقات فراغت شهرستان پاکدشت را تشکیل داده بودند در این باره گفت: خوشحالیم که با برنامه ریزی انجام شده در اختیار قرار دادن فضاهای ورزشی و سالنها به کمیته ستاد اوقات فراغت همراه با سایر نهادها و ادارات متولی برای پرکردن بهینه اوقات فراغت دانش آموزان قدم برداشته ایم و حتی از این فرصت برای شناسایی استعداد های برتر بهره جسته ایم.

حمید رنجبر پازوکی گفت: با نزدیک شدن به روز تربیت بدنی در 26 مهرماه تمرکز اداره ورزش و جوانان بر روی تدارک برنامه های متنوع برای گرامیداشت این روز خواهد بود که امید است مورد توجه علاقمندان به ورزش قرار گیرد.