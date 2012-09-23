کشف محموله پنج تنی مواد مخدر در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در این باره اظهار داشت:ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران موفق شدند طی یک عملیات منسجم و هماهنگ یک محموله پنج تنی مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: در این عملیات ماموران با رد زنی و شناسایی اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر دریافتند اعضای این باند قصد دارند محموله سنگینی را به شهر تهران منتقل کنند.

رئیس پلیس تهران افزود: با اقدامات اطلاعاتی ماموران در یک عملیات هماهنگ و برنامه ریزی شده خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کردند. در بازرسی از این خودرو نزدیک به پنج تن ماده مخدر تریاک و حشیش که به صورت ماهرانه در قسمت بونکر جاسازی شده بود را کشف کنند.