اجرای طرح های پایدار و متناسب با نیاز، وضعیت کشاورزی گیلان را بهبود می بخشد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدودیت های گذشته برای ایجاد صنایع در گیلان موجب شد تا متوسط اشتغال در این بخش، از متوسط کشوری کمتر شود که باید با اجرای طرح های مختلف صنعتی برای جبران این عقب ماندگی تلاش کرد.

وی اظهارداشت: جبران عقب افتادگی در بخش صنعت استان نیازمند دریافت تسهیلات بیشتر است که همه مسئولان باید برای جذب آن از منابع مختلف تلاش کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی در استان موجب بالندگی بخش کشاورزی خواهد شد، گفت: این توسعه در استان باید متوازن باشد به گونه‌ ای که نه تنها به بخش کشاورزی، دام و طیور آسیب نزند بلکه به لحاظ کمی و کیفی به ظرفیتهای این بخش کمک کند.

وی در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری با انتخاب شعارهای اقتصادی در سالهای اخیر، حلقه های زنجیره اقتصاد کشور را به هم پیوند زدند تا مسیر اقتصادی منسجم و کم خطر باشد.

لاهوتی اظهار داشت: در سالهای اخیر مهمترین برنامه های دشمنان، ضربه زدن به اقتصاد و عرصه تولید ایران بوده و برنامه ریزی های باید به سمتی سوق پیدا کند که به صورت کامل از تولید و سرمایه ایرانی و انسانی حمایت صورت گیرد.

وی یادآورشد: تمرکز زدایی از دولت و رعایت اصل 44 قانون اساسی برای بهره مندی از مشارکت و مدیریت مردم از مصادیقی که در تولید ملی مطرح است.