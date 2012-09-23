پایبندی بی نظیر نسل جوان به آرمانهای امام راحل(ره)/ راه شهدا هنوز هم ادامه دارد

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حرکت اخیر دشمنان در اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی (ص)، حرکتی بسیار شرم آور و ننگین است و دفاع جانانه از حریم اسلام و مقدسات آن وظیفه دینی و شرعی همه مسلمانها است.

وی ادامه داد: بزرگداشت هفته هشت سال دفاع مقدس از مهمترین وظایف یکایک افراد ملت است و باید در برگزاری هرچه با شکوهتر مراسمات در این هفته، تمام تلاش خود را به کار برند تا دشمنان بدانند که هنوز هم راه شهدا ادامه دارد و جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب نیز پایبند آرمانهای مقدس امام راحل و شهدا هستند.

این مسئول گفت: در این راستا برنامه هایی به منظور برگزاری طی هفته گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به برگزاری یادواره شهداء در روز چهارشنبه مورخ پنجم مهرماه همزمان با سالروز عملیات ثامن الائمه (ع)، اشاره کرد.

نصب پوسترهای دفاع مقدس بر وسایل حمل و نقل عمومی



حبیبی عنوان کرد: مقرر شده است که چهار تابلو مزین به تمثال شهدای شهر قدس، در ورودی ها و خروجی های شهر توسط بنیاد شهید طراحی و توسط شهرداری تهیه و نصب شود، همچنین نواختن زنگ مقاومت در مدارس شهرستان از دیگر برنامه ها است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس افزود: سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز موظف شده اند نسبت به نصب پوسترهای مربوط به بزرگداشت هفته دفاع مقدس که توسط ستاد شهرستانی تهیه می شود در اتوبوسها وتاکسی های تحت پوشش اقدام کنند و همچنین شهرداری قدس در زمینه نصب جایگاه و خط کشی محل مراسم رژه با هماهنگی سپاه اقدامات لازم را به عمل آورد.

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس با محوریت ارشاد



وی بیان کرد: برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس با محوریت ارشاد، با جدیت بیشتر پیگیری خواهد شد تا در زمان مقرر این نمایشگاه برپا شود و شهروندان بتوانند از آن بازدید کنند، مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز با محوریت سپاه انجام خواهد شد.

این مسئول گفت: همچنین به منظور بزرگداشت هفته دفاع مقدس مقرر شده است که مسئولان شهرداری در طول ایام هفته دفاع مقدس نسبت به پخش برنامه های متناسب هفته دفاع مقدس از تلویزیون شهری اقدامات لازم را به عمل آورند.